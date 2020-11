Gualtieri sul Recovery Plan: “Sarà approvato nei tempi stabiliti”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in videocollegamento ad Omnibus su la7 cercato di fugare ogni dubbio sui tempi di approvazione del Recovery Plan dell’Italia, che a detta dello stesso uscirà nei tempi stabiliti: “Stiamo lavorando con grande intensità e siamo in una interlocuzione con la Commissione europea, come altri Paesi. Nessun Paese ha presentato il piano finale, stanno tutti lavorando con la Commissione per affinare i progetti e noi lo stiamo facendo piuttosto intensamente”.

Attualmente l’ostacolo più arduo da superare è quello rappresentato dai veti di Ungheria e Polonia sul bilancio pluriennale comunitario, ma secondo Gualtieri è molto probabile che il via libera definitivo al Recovery Plan arriverà a dicembre.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (Twitter)

Ma che il negoziato con i Paesi contrari al programma relativo ad investimenti, piani e riforme che il governo italiano intende realizzare non stia andando nel migliore dei modi lo conferma un monito lanciato da Gualtieri: “Gli emendamenti alla costituzione e ad altre leggi presentati dal governo ungherese al parlamento potrebbero avere gravi effetti negativi sui diritti umani” e “minare lo stato di diritto”. Avvertimenti che già ieri aveva lanciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Anch’io.

Chi invece vorrebbe rinviare il voto sul pacchetto in Ue è Dunja Mijatovic, attivista bosniaca e commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che chiede sia effettuata una consultazione diverse proposte del pacchetto legislativo sulle quali fino ad oggi non si è discusso. Temi di grande valore come il funzionamento della magistratura, la legge elettorale, strutture nazionali per i diritti umani, controllo dei fondi pubblici e i diritti delle persone lgbt. “Senza consultazione su questi temi – conclude Mijatovic – la democrazia è a rischio”.

Norbert Ciuccariello