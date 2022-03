Guerra Ucraina, riparte il negoziato nonostante le bombe

Dovrebbe riprendere in serata la trattativa per un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia

Il negoziato tra Russia e Ucraina, iniziato lunedì, riprende oggi. La conferma è arrivata da fonti della presidenza ucraina. I partecipanti dovrebbero essere gli stessi che si sono incontrati due giorni fa a Gomel, in Bielorussia. Non è chiaro invece dove si svolgerà questo secondo round: probabilmente sempre in Bielorussia, ma in una località vicina al confine con la Polonia, quindi decisamente più a ovest.

2000 morti civili dall’inizio del conflitto

Il riavvio della trattativa avviene in un momento molto difficile per l’Ucraina, che viene da una notte di pesanti bombardamenti. I paracadutisti russi sarebbero atterrati a Kharkhiv, seconda città del paese, della quale poco fa è stato di nuovo colpito il centro. Per le autorità ucraine i morti civili sarebbero già più di 2000 dall’inizio del conflitto, una settimana fa.

Lavrov: “Guerra mondiale sarebbe nucleare”

La Russia è inoltre tornata a evocare lo spettro delle armi atomiche. Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha infatti avvertito che “la terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante“. Non molto rassicurante nemmeno la notizia, data da un quotidiano online ucraino, della presenza a Minsk dell’ex presidente ucraino Yanukovich, deposto nel 2014 dai moti di piazza Maidan, e che Putin vorrebbe reinsediare a Kiev.

7 banche russe escluse da Swift

Sono 7 le banche russe escluse dal sistema di messaggistica Swift, il codice che permette i pagamenti internazionali tramite istituti di credito. La conferma alle anticipazioni di ieri è arrivata dalla Gazzetta ufficiale europea. Nella lista pubblicata compaiono i nomi di Bank Otkritie, Novicombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNEsheconombank (VEB), VTB Bank. Come anticipato, non c’è Gazprombank, sulla quale transitano i pagamenti per il gas russo.