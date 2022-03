Guerra Ucraina, Russia: “Anche l’Italia nell’elenco dei paesi ostili”

C’è anche l’Italia nell’elenco dei paesi ostili alla Russia. La lista è contenuta in un decreto del Consiglio dei ministri russo. Vi compaiono tutti i paesi dell’Unione europea, più vari altri come Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud, Gran Bretagna, Norvegia. Perfino San Marino, Monaco e il Liechtenstein. In realtà il documento fa riferimento a una questione finanziaria. “Lo Stato, i cittadini e le società russi che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell’elenco dei Paesi ostili potranno pagarli in rubli“.

In sostanza, i creditori si divideranno in due categorie: quelli basati in paesi “ostili” saranno pagati in rubli, gli altri in valuta estera. Il rublo ovviamente è molto svalutato e in questo modo Mosca tenta di evitare il default tecnico.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged… pic.twitter.com/ycfT9LT0tc — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

In Bielorussia via al terzo round di colloqui

Intanto in Bielorussia parte il terzo round di colloqui. La delegazione ucraina, guidata da Mykhailo Podoliak, consigliere capo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è arrivata nel luogo dell’incontro. La formazione è la stessa del secondo round di trattativa. Visto il sostanziale fallimento della tregua su cui ci si era accordati nei giorni scorsi, si tornerà a parlare di cessate il fuoco e di corridoi umanitari.

Kiev: “Migliaia di edifici civili distrutti”

Poco dopo l’arrivo, Podoliak ha definito i russi “i barbari del 21 esimo secolo“, stilando un elenco dei danni a strutture civili. sarebbero state distrutte o danneggiate 202 scuole e oltre 1500 edifici residenziali. Secondo Podoliak, più di 900 insediamenti urbani sarebbero senza acqua, luce e calore. “L’esercito russo non sa fronteggiare il nostro ma è bravissimo ad uccidere i civili“, ha aggiunto l’esponente ucraino.