I benefici della camminata quotidiana

Abbiamo sciato ma ad una certa età non vogliamo rischiare l’ennesimo infortunio al menisco. Col tennis la cuffia dei rotatori è un disastro. La palestra è un impegno che abbiamo difficoltà a rispettare. Sulla corsa gli ortopedici sconsigliano invece tutti approvano con entusiasmo l’idea della camminata.

Niente scuse

I costi per chi voglia passeggiare sono uguali a zero: basta un buon paio di scarpe comode e se ci sono gambe funzionanti è caldamente consigliata una passeggiata tutti i giorni. Non vale il pezzo di strada che percorrete dall’auto all’ufficio, magari su un tacco 12. E non vale nemmeno la distanza dalla postazione di lavoro alla macchinetta del caffè o al bagno, anche se si ripete una miriade di volte al giorno.

A tutte le età si consiglia di indossare scarpe adeguate e camminare, possibilmente nel verde, vale pure in compagnia. Bastano 30 minuti al giorno e cuore e mente ringrazieranno.

La London School of Economics ha fatto una ricerca studiando 50.000 pazienti per capire come l’organismo reagisse agli esercizi in palestra rispetto ad una regolare camminata e la conclusione è stata la seguente: “Camminare è il moto più naturale – concludono gli studiosi inglesi – mezz’ora al giorno di cammino sono meglio della palestra per mantenersi in forma“.

Camminata fa bene (Unsplash)

I vantaggi della camminata

Ne giova la vista: magari sempre davanti ad un computer o impegnati nella lettura di un libro in ambienti dove la luce naturale è preclusa, una bella passeggiata all’aria aperta darà sollievo agli occhi, soprattutto se siamo nella natura, basta un parco cittadino..

Accelera il metabolismo perché aiuta a metabolizzare il glucosio quindi previene pure il diabete;

Aiuta a perdere peso e tonificare i muscoli, visto che durante una camminata muoviamo tutti i muscoli;

Aumentano le difese immunitarie quindi ci si ammala di meno;

Aumenta il rilascio di endorfine quindi diminuisce lo stress;

Si allena il cuore che diventa più forte e migliora il sistema circolatorio;

Combatte la cellulite perché ad ogni passo si massaggia quella pelle a buccia d’arancia così antiestetica che si forma stando seduti, soprattutto con le gambe incrociate a discapito della circolazione;

Secondo l’American Association for Cancer Research si riduce il rischio del cancro al seno per le donne in menopausa rispetto a quelle che conducono una vita sedentaria;

Anche la nostra mente ne trae giovamento perchè quando si cammina si diventa più “leggeri” e creativi. Sapete che molte persone nel mondo del business hanno inventato le riunioni all’aria aperta, walking meetings, proprio camminando? In tutta la Silicon Valley è ormai una consuetudine: Mark Zuckerberg, il padre di Facebook, un esempio tra tanti.

Non dimentichiamo che lasciare l’auto a casa può diventare una sana abitudine, oltre che un buon contributo nei confronti dell’ambiente. Anche in vacanza, se la spiaggia del cuore dista qualche centinaia di metri può essere l’occasione perfetta per mettere in pratica questa sana abitudine. Importante sapere che 25 minuti di camminata ogni giorno può allungare la vita dai 3 ai 7 anni: lo conferma un nuovo studio presentato recentemente, nel 2021, alla Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference dell’American Heart Association.

Perché camminare mette comunque di buon umore e lo si può fare col proprio cane o con chiunque voglia condividere la stessa passione: sarà sempre un’ottima esperienza.