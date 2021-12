I Nas scoprono 281 medici e sanitari senza vaccino

Medici, operatori sanitari e professionisti del settore sanitario regolarmente al lavoro nonostante non avessero effettuato il vaccino. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas, che d’intesa con il ministero della Salute, stanno conducendo una serie di controlli in tutta Italia per verificare l’effettivo rispetto dell’obbligo vaccinale. L’obiettivo dei militari è quello di individuare il personale sanitario che continua a violare la normativa.

Sino ad oggi sono state effettuate verifiche in 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati, nel corso delle quali sono state controllate circa 4.900 posizioni tra medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure. Durante i controlli sono state accertate 281 situazioni irregolari, 126 dei quali erano già stati sospesi dall’Ordine professionale proprio perché avevano rifiutato di vaccinarsi.

Scattano le denunce per esercizio abusivo della professione sanitaria

Nei confronti del personale sanitario che continuava a esercitare la professione nonostante fosse già stato sospeso è scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione sanitaria. Otto sono invece i medici di famiglia e i pediatri individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio che non si erano immunizzati.

Alcune Asl hanno coperto il personale sanitario non vaccinato

Il blitz dei Nas non ha riguardato solo il personale sanitario: le verifiche hanno infatti fatto scattare accertamenti anche nei confronti di diverse Asl (in Calabria, Sicilia, Molise e provincia di Bolzano) per non aver preso provvedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del personale che non si era vaccinato.

I carabinieri del Nas sottolineano come appaia evidente “la criticità, nel contesto generale della campagna vaccinale anti-Covid, rappresentata da operatori del settore sanitario e a diretto contatto con i pazienti/utenti, risultanti privi di copertura anticorpale. Infine assicurano che continueranno a vigilare e a effettuare ulteriori controlli per accertare l’effettiva osservanza delle varie tipologie di Green pass ed il rispetto degli obblighi vaccinali.