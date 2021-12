I sindacati proclamano uno sciopero generale per il 16 dicembre

I lavoratori Cgil e Uil stanno preparando una grande manifestazione nazionale a Roma prevista per il 16 dicembre. le due sigle sindacali scioperano contro la Manovra che taglia Irpef e Irap. In altre parole i Segretari Generali di Cgil e Uil considerano che l’aiuto e la divisione dei contributi che riguardano i lavoratori e le loro famiglie non siano sufficienti. La replica del Governo non si è fatta attendere, confermando l’impegno costante per i lavoratori. Lo sciopero nazionale di 8 ore comporterà manifestazioni anche in altre città italiane.

Le richieste dei sindacati

La manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali. I temi dolenti sono il fisco, le pensioni, la scuola e le politiche industriali. Il contrasto alle delocalizzazioni e alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne sono altri due argomenti importanti. Nella visione dei sindacati, il Governo non fa abbastanza per ridurre l’impatto che la pandemia abbia avuto sui diritti dei lavoratori. Il confronto diretto che i segretari Cgil e Uil hanno avuto con il premier Mario Draghi ha portato alla conferma dello sciopero.

Sindacati divisi sullo sciopero

Mentre tutti i sindacati rivendicano gli stessi diritti, c’è un contrasto nel modo di agire tra le organizzazioni più grandi. La manifestazione a Roma del 16 dicembre è stata annunciata dal Cgil e Uil, ma la Cisl ha deciso di non appoggiarla perché preferisce il dialogo. Le prime due sigle sindacali sentono che, in questa fase di ripresa del Paese, c’è bisogno di una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale. Senza dimenticare la necessita di creare un’occupazione stabile.

Il segretario della CGIL Maurizio Landini (Facebook)

La mobilitazione

In seguito alle consultazioni interne, la mobilitazione generale è stata approvata per il prossimo 16 dicembre. La manifestazione nazionale si terrà a Roma con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città. I segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, interverranno dalla manifestazione di Roma, che si svolgerà a Piazza del Popolo. Martedì 7 dicembre, alle ore 17,30, presso l’Hotel Londra in Piazza Sallustio a Roma, i Segretari generali di Cgil e Uil terranno una conferenza stampa per illustrare le ragioni e le modalità dello sciopero.

La reazione del Governo

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un intervento a Radio Rai 1 si è dichiarato sorpreso della decisione dei sindacati. Orlando ha fatto notare che la Manovra protegge proprio quei lavoratori e i pensionati che adesso si sentono minacciati dalle riduzioni del Irpef e Irap.