Il lungomare di Massa sarà dedicato a “Pablito Rossi”

L’amministrazione comunale di Massa, capoluogo toscano al confine con la Liguria, meta di vacanzieri da tutta Italia per avere alle spalle le meravigliose Alpi Apuane che si affacciano sulla costa, ha deciso di dedicare il suo lungomare a un campione italiano da poco scomparso: il calciatore Paolo Rossi.

Plauso della Politica

L’iniziativa ha incontrato il plauso della politica. “Un’idea bella e giusta che sostengo e per la cui realizzazione mi adopererò augurandomi, fin da ora, che anche l’Amministrazione Comunale di Massa faccia la propria parte”, ha commentato Martina Nardi, Presidente della commissione Attività produttive della Camera, sulla proposta dei Veterani dello Sport di intitolare il lungomare di Marina di Massa nel Comune di Massa (Massa Carrara) al calciatore Paolo Rossi.

“Paolo Rossi è stato per tantissimi di noi una di quelle figure in grado di trasformare un sogno in realtà, regalandoci gioie immense e eterne. Come in quella magica notte spagnola 11 luglio del 1982 – ricorda Nardi -. Quel giorno, avevo 9 anni, lo passai con le mie sorelline a dipingere delle magliettine bianche su cui scrivemmo “Italia, campioni del mondo”. Si sa che l’attesa è bella e la nostra fu bellissima. Poi ricordo il silenzio. All’epoca abitavo sull’Aurelia e con le finestre aperte il rumore dei camion era un sottofondo quotidiano. Quella sera però sembrava sospeso. Quell’irreale silenzio. Fu spezzato dalle urla collettive che riecheggiavano dalle case, dai terrazzi per i gol che ci portarono alla vittoria. Infine, ricordo la festa, la città imbandierata, i caroselli, la piazza con la bandiera italiana lunghissima e noi, orgogliose delle nostre magliette che abbiamo potuto finalmente sfoggiare”.

Lungomare di Massa dedicato a Paolo Rossi

“E’ un ricordo che porterò per sempre con me – spiega la Presidente Nardi – e so che tutti ricordano perfettamente cosa stavano facendo quella notte e con chi erano. Un dono così grande ce lo ha dato Paolo Rossi. E in lui abbiamo avuto anche la fortuna di avere un amico della nostra terra, che aveva un legame profondo con le nostre spiagge e il nostro mare e un reciproco affetto coi luoghi e le persone”.

“Sarebbe bello – conclude Nardi – , e a questo lavorerò in prima persona, che l’11 luglio 2022 quando saranno trascorsi 40 anni dalla notte mondiale di Madrid avere il nostro lungomare dedicato a Paolo “Pablito” Rossi”.

Anche per i veterani è un momento di grande soddisfazione. Da tempo infatti premevano per ottenere un monumento che ricordasse un campione simbolo di sportività, grandezza e umiltà. Paolo Rossi si è spento nel settembre 2020 a causa di una malattia.