Il Papa: “Guerra è fallimento della politica e dell’umanità”

Il Papa riporta su Twitter una frase contro la guerra di un'enciclica, con post in varie lingue, tra cui l'ucraino e il russo. A Roma fiaccolata per la pace

Papa Francesco su Twitter lancia un appello contro la guerra in Ucraina. Sul suo account ufficiale, Bergoglio riporta un passaggio dell’enciclica Fratelli tutti: “Ogni guerra – si legge – lascia il mondo peggiore di come era prima. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una pesante sconfitta di fronte alle forze del male“. La frase compare in varie lingue, tra cui ucraino e, per la prima volta sull’account del Papa, in russo.

Letta: “Putin pensa che siamo dei rammolliti”

Intanto, a Roma, si è svolta in serata una fiaccolata al Colosseo per la pace in Ucraina, organizzata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ha partecipato anche il segretario del Partito democratico Enrico Letta, che questa mattina aveva preso la parola in Aula alla Camera durante il dibattito seguito all’informativa urgente del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Putin ci ha preso in giro, pensa che noi occidentali siamo dei rammolliti – aveva detto il segretario dem – dobbiamo dimostrargli che non è così. Il 24 febbraio è il nuovo 11 settembre, il giorno in cui cambia la storia. Da oggi dobbiamo difendere la libertà e la democrazia“.

Il segretario del Pd Enrico Letta e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla fiaccolata al Colosseo per la pace in Ucraina

Draghi alla Nato: “Manteniamo posizione coesa e decisa”

In serata il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato al vertice della Nato. “La nostra unità – ha detto l’ex presidente della Bce – è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa. L’Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni Nato. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità“.