Il pianeta terra ispira la prima Selfie Serie Tv italiana

Si intitola “Benvenuti sul Pianeta Terra” ed è la prima SelfieSerie Tv, ovvero una intera serie televisiva realizzata da una sola persona, a giungere sui canali televisivi nazionali.

Immaginate una importante compagnia di viaggi interstellari che organizza vacanze sul terzo pianeta del sistema solare, un corpo celeste definito anche ‘Paradiso Terrestre’. Qui la combinazione alchemica degli elementi ha dato origine alla più grande opera di arte cosmica, ovvero il Pianeta Terra. Un viaggio esclusivo riservato solamente ai più meritevoli, una esperienza unica, rispettando e onorando le numerosissime forme di vita, sul pianeta della vita e dell’amore, il progetto più perfetto dell’universo intero.

Già autore del primo Selfiefilm della storia del cinema, Paolo Goglio, autore e regista, rilancia con un’intera serie TV realizzata completamente da solo, utilizzando anche innovative tecniche “Selfie” che consentono riprese soggettive particolarmente efficaci ed immersive.

Monte Circeo protagonista di una puntata dell’originale serie tv

Questa esclusiva tecnica di autoproduzione ha dato vita ad una intera serie televisiva intitolata “Benvenuti sul Pianeta Terra“. Una serie in 18 puntate da 26’ ciascuna, realizzate in numerose località nazionali, dalle Alpi agli Appennini, con due speciali dedicati all’Olanda dei tulipani e alla Provenza dei fiori di lavanda. In evidenza anche una puntata realizzata sui monti Sibillini, tre in Toscana e una sullo straordinario palcoscenico sabaudo del Monte Circeo.

La mission

Così Paolo Goglio illustra la mission del suo programma televisivo: “Ci sono migliaia di luoghi meravigliosi, soprattutto in un paese ricco di bellezze territoriali, paesaggistiche e architettoniche qual è l’Italia. La mia missione è semplicemente quella di raccogliere e tramandare immagini e per farlo utilizzo i moderni strumenti tecnologici che mi consentono di autogestire tutta la filiera di produzione: non solo la ripresa e la post-produzione ma anche la sceneggiatura, i testi, lo speaker, le musiche royalty free e la distribuzione tramite cloud. Sono tutti strumenti che abbattono tempi, costi e soprattutto peso e ingombro.”

Protagonista della SelfieSerie tv: il Pianeta Terra

Attore protagonista della serie TV è il Pianeta Terra, vissuto e interpretato dall’autore come un cantico del XXI secolo. Un inno alla creazione e alle creature, un’ode festosa con delle parentesi filosofiche, filantropiche e spirituali che sottolineano questo matrimonio interiore tra la bellezza della vita e la bellezza del Pianeta che ci ospita.