Incidente stradale a Roma: 19enne travolto e ucciso sul marciapiede

Nella notte un gravissimo incidente stradale si è verificato in una delle vie più trafficate della capitale. Un giovane di 19 anni è stato travolto e ucciso da un’automobile che percorreva via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore.

Secondo una prima ricostruzione la vettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 19enne che si trovava sul marciapiede. Miracolosamente illeso un altro giovane che era in compagnia della vittima. Sul posto agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.