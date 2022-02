Incidente sulla A1: autocisterna invade la corsia opposta e prende fuoco

Attimi di paura e code chilometriche sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Lodi e Melegnano. Questa mattina un’autocisterna, che viaggiava in direzione di Milano, all’altezza del km 21 si è girata trasversalmente sfondando la barriera Jersey in cemento e ha invaso la corsia opposta. Il mezzo, adibito al trasporto di rifiuti medicinali altamente infiammabili, ha poi preso fuoco.

Il tratto di autostrada interessato, l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi, è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sono state chiuse l’entrata di Casalpusterlengo in direzione di Milano e l’entrata di Melegnano Svioncolo verso Bologna. Inoltre il traffico proveniente dalla città di Milano viene deviato sulla Tangenziale Ovest.

Ferito il conducente del mezzo pesante: non è in pericolo di vita

Sul posto è immediatamente sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio, accompagnate da alcune pattuglie della stradale, da due ambulanze e un’automedica del 118. È stato soccorso un ferito, un 47enne che a quanto pare dovrebbe essere il conducente dell’autocisterna. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite, solo alcune ustioni a mani e piedi, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era sveglio e non corre pericolo di vita.

Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata opposta e preso fuoco. Soccorso il conducente e #incendio spento, in corso dalle 7.00 l’intervento dei #vigilidelfuoco [#16febbraio 9:00] pic.twitter.com/ffgMGxVN8n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 16, 2022

Coinvolta anche un’altra autovettura: in corso i rilevamenti per capire la dinamica dell’incidente

Da Autostrade per l’Italia fanno sapere che nell’incidente, oltre al mezzo pesante, è stata coinvolta anche un’altra autovettura. Circostanza che potrebbe far ipotizzare uno scontro tra mezzi prima del ribaltamento e dell’invasione di corsia da parte dell’autocisterna. Sarà compito degli agenti della stradale e dei pompieri effettuare i rilevamenti del caso per capire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Code chilometriche, consigli per gli automobilisti devono attraversare quel tratto di autostrada

Inoltre dal sito www.autostrade.it sul tratto interessato si segnalano code chilometriche: “All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e si stanno facendo delfuire 1 km di coda in direzione di Milano e 5 km di coda verso Bologna. Chi viaggia verso Bologna viene deviato obbligatoriamente sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare in autostrada a Lodi. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Lodi, dove si sono formati 7 km di coda, di conseguenza consigliamo di anticipare l’uscita a Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Tangenziale est esterna di Milano a Vizzolo Predabissi.“

Il consiglio per chi viaggia in autostrada in direzione Bologna, dopo l’immissione sulla Tangenziale est esterna di Milano, è quello di seguire per la A4 Torino-Trieste fino all’innesto con la A21 Torino-Piacenza fino a Piacenza dove è possibile rientrare sulla A1. Mentre per chi viaggia verso Milano si consiglia di seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia e poi la A4 oppure la A7, oppure seguire la A22 del Brennero e poi la A4.