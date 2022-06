Industria, fatturati da record: ad aprile crescita del 2,7%

Ad aprile prosegue la crescita congiunturale del fatturato dell’industria, con l’indice destagionalizzato che tocca il livello più elevato dall’inizio della serie storica, ossia da gennaio 2000. È quanto l’Istat nell’ultimo report pubblicato. Nel mese di aprile la crescita, in termini congiunturali, è stata del 2,7%: il totale comprende sia per la componente interna che quella estera.

Rispetto all’anno precedente il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 22,0%, con incrementi del 21,8% sul mercato interno e del 22,5% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 19 contro i 21 di aprile 2021. Mentre nel trimestre febbraio-aprile 2022, l’indice complessivo è cresciuto del 6,6% rispetto al trimestre precedente (+6,4% sul mercato interno e +7,0% su quello estero).

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, ad aprile gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per l’energia (+6,0%), i beni strumentali (+3,5%), i beni di consumo (+2,1%) e i beni intermedi (+2,0%).

Mentre rispetto al lo stesso mese del 2021 si registrano incrementi tendenziali molto marcati per l’energia (+64,4%), i beni intermedi (+30,3%) e i beni di consumo (+21,9%); più contenuto l’aumento per i beni strumentali (+4,0%). Più in generale i settori di attività economica, ad eccezione dei mezzi di trasporto, mostrano una crescita in termini tendenziali.