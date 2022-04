Inizia offensiva in Donbass. Macron: “Dialogo con Putin interrotto”

Nel 55 esimo giorno di guerra in Ucraina, parte la grande offensiva russa nell’est del paese. L’obiettivo di Putin, dopo aver rinunciato a prendere Kiev e rovesciare il presidente Zelensky, è ora quello di conquistare tutto il Donbass. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron fa sapere di non avere più avuto colloqui con Vladimir Putin dalla scoperta del massacro di Bucha.

Zelensky: “L’offensiva russa nel Dombass è partita”

Il presidente ucraino, in un discorso sui social, ha fatto il punto strategico della guerra. Annunciando che la Russia ha sferrato l’attacco al Donbass dopo una lunga preparazione e ha concentrato su questo la maggioranza delle sue forze. “Ci difenderemo, combatteremo, non cederemo niente di ucraino“, ha annunciato Zelensky.

Foto: Evgeny Zavgorodny

I bombardamenti e Mariupol

In effetti da due giorni continuano i bombardamenti di artiglierie russe sulle postazioni di difesa ucraine su tutto il paese, per rallentare i rifornimenti verso il Donbass. La città di Kreminna è stata conquistata dai russi. A Mariupol, ormai distrutta e occupata dai russi, resistono ancora militari dei marine e unità del battaglione Azov, asserragliati nell’acciaieria della città e dotati di armi, ma in difficoltà con cibo e acqua. Sul posto ci sarebbero anche civili. Molti abitanti di Mariupol aspettano di evacuare per evitare di essere trascinati con la forza in Russia. Secondo il sindaco della città, Vadym Boichenko, già 40 mila persone sarebbero state deportate. Lunghe colonne di profughi si muovono da est verso l’ovest del paese.

⚡️Mariupol Mayor: Russian forces illegally deport 40,000 civilians from Mariupol.



Mayor Vadym Boichenko said in an interview on Ukrainian television that the civilians have been “forcibly deported” to Russia or to Russian-controlled regions of Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 19, 2022

Macron: “Dialogo con Putin interrotto”

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha più avuto colloqui con Vladimir Putin dalla scoperta del massacro di Bucha, ormai oltre due settimane fa. E’ lo stesso inquilino dell’Eliseo a farlo sapere “Dai massacri che abbiamo scoperto a Bucha e in altre città, la guerra ha preso una piega diversa, quindi non gli ho parlato più direttamente da allora, ma non escludo di farlo in futuro“, ha detto Macron, impegnato nella campagna elettorale per la sua riconferma. Domani il duello tv con la rivale Marine Le Pen, prima del voto di domenica. Il presidente francese ha anche aggiunto di non avere in programma un viaggio nella capitale ucraina, almeno per il momento. “Tornerò a Kiev – ha spiegato – ma per apportare qualcosa di utile. Per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi lì. Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza“.

Oggi Biden chiamerà gli alleati

Il presidente americano Joe Biden “convocherà una videochiamata con alleati e partner per discutere del nostro continuo sostegno all’Ucraina“. Lo afferma una nota della Casa bianca. La telefonata è fissata per le 15,45 ora italiana.