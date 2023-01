Inquinamento, Legambiente: in 72 città italiane PM10 oltre i limiti

Su 95 città monitorate solo 23 rispetterebbero i limiti previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria

L’emergenza inquinamento nelle città italiane è un problema sempre più pressante. Secondo un nuovo report di Legambiente “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi” i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030.

Nello specifico prendendo come riferimento i limiti di PM10 previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030, sarebbero solo 23 su 95 (il 24% del totale) le città che non hanno superato la soglia di 20 µg/mc. Mentre 72 città sarebbero fuori dai parametri.

Il report, redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, ha evidenziato i dati del 2022 relativi ai capoluoghi di provincia italiani, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) che del biossido di azoto (NO2).

Torino la città con il maggior sforamento annuo di PM10

In totale sono ben 29 città delle 95 monitorate, che hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10 registrati dalle centraline (35 giorni all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo). La città più inquinata è Torino (Grassi) che si piazza al primo posto con 98 giorni di sforamento, seguita da Milano (Senato) con 84, Asti (Baussano) 79, Modena (Giardini) 75, Padova (Arcella) e Venezia (Tagliamento) con 70. Queste città hanno di fatto doppiato il numero di sforamenti consentiti.

Le città più inquinate d’Italia

Le città che devono lavorare di più per ridurre le loro concentrazioni e adeguarsi ai nuovi target (20 µg/mc da non superare per il PM10, 10 µg/mc per il PM2.5, 20 µg/mc per l’NO2) sono: Torino e Milano (riduzione necessaria del 43%), Cremona (42%), Andria (41%) e Alessandria (40%) per il PM10; Monza (60%), Milano, Cremona, Padova e Vicenza (57%), Bergamo, Piacenza, Alessandria e Torino (55%), Como (52%), Brescia, Asti e Mantova (50%) per il PM2.5. Le città di Milano (47%), Torino (46%), Palermo (44%), Como (43%), Catania (41%), Roma (39%), Monza, Genova, Trento e Bolzano (34%), per l’NO2.

Secondo l’associazione, la tendenza di decrescita dell’inquinamento è troppo lenta, esponendo le città a nuovi rischi sanitari e sanzioni. Il tasso medio annuale di riduzione delle concentrazioni a livello nazionale è, infatti, del solo 2% per il PM10 e del 3% per l’NO2.

Servirebbe ridurre entro 7 anni oltre un terzo del PM10: obiettivo possibile?

Le città più distanti dall’obiettivo previsto per il PM10, ad esempio, dovrebbero ridurre le proprie concentrazioni cittadine tra il 30% e il 43% entro i prossimi sette anni, ma stando agli attuali trend di riduzione registrati negli ultimi 10 anni (periodo 2011 – 2021, dati Ecosistema Urbano), potrebbero impiegare mediamente altri 17 anni per raggiungere l’obiettivo, ovvero il 2040 anziché il 2030.

Città come Modena, Treviso, Vercelli potrebbero metterci oltre 30 anni. Anche per l’NO2 la situazione è analoga e una città come Catania potrebbe metterci più di 40 anni

Le proposte di Legambiente

Per combattere l’inquinamento in ambito urbano, Legambiente propone una serie di interventi “a misura di città”, come ad esempio il passaggio dalle Ztl (zone a traffico limitato) alle ZEZ (Zone a zero emissioni), l’applicazione un grande piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica e privata, il potenziamento del trasporto pubblico e trasporto rapido di massa, incentivare la sharing mobility, ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo con iniziative tipo “città 30” all’ora seguendo l’esempio di Cesena, Torino, Bologna e Milano e pensare a città con mobilità elettrica al 100% prima del 2035.

L’Iniziativa di Legambiente: la campagna itinerante “Clean Cities”

Torna dal 1° febbraio al 2 marzo la campagna itinerante “Clean Cities” organizzata da Legambiente. L’iniziativa, realizzata nell’ambito della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di ONG e organizzazioni della società civile, di cui anche il cigno verde fa parte, farà tappa in 17 città italiane per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e per chiedere città più vivibili e pulite.

Prima tappa il 1° febbraio a Torino (1 e 2) per poi spostarsi a Genova (6 e 7 febbraio), Milano (8 e 9 febbraio), Bergamo (10 febbraio), Bari (13 e 14 febbraio), Napoli (15 febbraio), Avellino (16 febbraio), Roma (17 e 20 febbraio), Pescara (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Padova (22 febbraio), Perugia (23 e 24 febbraio), Trieste (25 febbraio), Palermo (25 febbraio), Catania (27 febbraio), Prato (27 e 28 febbraio) e Firenze (1 e 2 marzo).

Durante le tappe, saranno organizzati incontri con rappresentanti delle amministrazioni locali, esperti e cittadini per discutere delle sfide legate alla mobilità sostenibile nei vari contesti urbani, sia iniziative di piazza come flash mob, presidi, attività di bike to school.

