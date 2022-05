Inter vince e vola in testa Juve sconfitta dal Genoa. Lecce e Cremonese tornano in A

Il campionato italiano di calcio di serie A è alla stretta finale, con lotta aperta sia per lo scudetto che per evitare la retrocessione nella serie cadetta.

Il terz’ultimo turno si è aperto nel tardo pomeriggio di venerdi con l’Inter che ha battuto 4-2 l’Empoli. Ma il risultato netto nei numeri, è stato molto sofferto dagli uomini di mister Inzaghi, che ni primi 30 minuti sono andati sotto addirittura di due reti, segnate da Pinamonti e da Asllani. Poi sul finire del tempo i nerazzurri hanno dimezzato lo svantaggio grazie ad una autorete di Romagnoli e poi raggiunto il pari con Martinez. Nella ripresa anche il “Toro” ha portato in vantaggio l’Inter, siglando la sua personale doppietta. E in pieno recupero, senza più aver corso rischi, Sanchez ha sigillato il successo e riportato i nerazzurri in vetta alla classifica con 78 punti, in attesa dell’esito della trasferta a Verona del Milan che, sino a domenica sera, insegue ad un solo punto per l’aritmetica. In pratica però sono due per la sfida tricolore, in quanto l’undici di Pioli ha il vantaggio degli scontri diretti.

Genoa batte la Juve: può sperare

Nel match serale in un finale da cuori forti il Genoa batte una compassata Juventus (zona Champions conquistata) e riaccende le speranze di salvezza dopo la sconfitta patita nel derby nello scorso turno.

Dopo un primo tempo senza squilli, con le rispettive difese che hanno avuto il sopravvento sugli attacchi, la ripresa regala emozioni. I bianconeri vanno in vantaggio con tocco felpato di Dybala. Gli attacchi dei rossoblù si concretizzano quasi allo scadere e trovano il pareggio con Guomundsson e poi in pieno recupero, dopo un goal divorato dalla Juve con Kean, ottengono la vittoria con capitan Criscito che trasforma un rigore. Per il Genoa tre punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza.

Lecce e Cremonese promossi in serie A

Si è conclusa la stagione regolare della serie B che ha emeesso i primi importanti verdetti: conquistano la serie A direttamente il favoritissimo Lecce e la sorpresa Cremonese, entrambe le squadre vittoriose, Faranno invece gli spareggi per conquistare la terza promozione: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia.

Retrocedono in serie C: Pordenone e Crotone, accompagnate a sorpresa dall’Alessandria, che a sorpresa ha perso lo scontro diretto con il Vicenza. Saranno quindi i biancorossi a giocare i play out contro il Cosenza per evitare la retrocessione