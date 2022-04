Intercettato corriere che trasportava oltre 80 chili di cocaina in auto

Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro in quanto trasportava in auto tre borsoni contenenti 87 chilogrammi di cocaina.

A destare i sospetti dei militari è stata una manovra azzardata effettuata dal soggetto alla guida della vettura che in piena notte, dopo aver notato una pattuglia in controllo del territorio in zona portuale, ha invertito repentinamente il senso di marcia.

I militari hanno così raggiunto la vettura e hanno notato che poggiati sul sedile posteriore erano presenti tre borsoni scuri. Il sospetto era che potessero contenere delle armi, mentre una volta aperti sono stati scovati 63 panetti plastificati: ai primi esami speditivi, è risultata cocaina con un elevato grado di purezza.

Dopo le operazioni di pesatura e campionamento, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto al carcere di Palmi dove è stato poi convalidato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il considerevole quantitativo, rinvenuto in una zona poco distante dal porto, non esclude possibili collegamenti con lo scalo merci.