Iran, milioni di persone in strada a Teheran per i funerali di Soleimani

Una folla oceanica si è riversata nelle strade di Teheran per prendere parte alla cerimonia funebre del generale Qassem Soleimani, comandante delle forze di Quds, ucciso lo scorso 3 gennaio in un raid statunitense, condotto da un drone, a Baghdad, in Iraq. Tra le vittime del raid anche il leader delle Pmu (Forze di Mobilitazione Popolare) Abu Mahdi Al-Muhandis. A guidare le preghiere Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran e massimo esponente nazionale della religione sciita.

Le salme del generale, del leader Pmu e delle quattro guardie rivoluzionarie uccise assieme a lui sono arrivate all’alba nella capitale. Gli altri quattro assassinati sono Shahroud Mozaffarinia, Vahid Zamanian, Hadi Taremi e Hossein Pour-Jafarinia. Dopo le preghiere, la processione funebre continuerà verso Piazza Azadi.

I feretri del generale Qassem Soleimani e di Abu Mahdi Al-Muhandis (Twitter)

Le milioni di persone presenti hanno chiesto vendetta per l’uccisione di Soleimani: sono state numerose le immagini del generale e di Abu Mahdi al-Muhandis sventolate dai presenti, così come a migliaia gli slogan urlati contro gli stati considerati responsabili dell’attacco come Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele.

La processione funebre, che ha avuto come punto di partenza l’università della capitale, è stata trasmessa in diretta televisiva dalle reti di Stato, che hanno definito Soleimani “martire amato“. Tra i più importanti rappresentanti iraniani erano presenti il nuovo comandante delle forze Quds, Esmail Ghaani, al fianco di Khamenei, così come il presidente iraniano Hassan Rouhani e molti altri importanti rappresentanti della Repubblica islamica.

Il presidente Rohani, nel corso di una visita visita ai familiari di Soleimani nella loro casa di Teheran, ha dichiarato: “Gli americani non si sono resi conto di quale grave errore hanno commesso. La vendetta per il suo sangue arriverà il giorno in cui le mani sporche dell’America saranno tagliate per sempre dalla regione“. Nel corso della cerimonia, la figlia dell’ex comandante Quds dei Pasdaran, Zeinab Soleimani, ha arringato la folla affermando che gli Stati Uniti affronteranno a breve un “giorno oscuro” per la morte del padre: “Pazzo Trump, non pensare che tutto sia finito con il martirio di mio padre“.

La famiglia ha inoltre comunicato che dopo la cerimonia funebre, i resti del generale verranno poi portati a Qom, uno dei centri dell’Islam sciita, per una cerimonia in vista della sepoltura nella sua città natale di Kerman.

Norbert Ciuccariello