Istat, l’inflazione annua cresce dell’8%: mai così alta da 36 anni

L’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dell’1,2% su base mensile, ma il dato che desta maggiori preoccupazioni è quello relativo al confronto con giugno 2021 che ha registrato un’impennata dell’8,0%, in decisa crescita rispetto al +6,8% del mese passato. Si tratta di un valore record che non si registrava da gennaio 1986 quando l’aumento fu dell’8,2%. Questi i dati definitivi diffusi dall’Istat nel report relativo ai prezzi al consumo del mese scorso.

Secondo l’Istituto l’accelerazione dell’inflazione registrata nel secondo trimestre del 2022 è in buona parte dovuta all’impennata dei beni energetici ma coinvolge anche beni come gli alimenti e, in misura più contenuta, i servizi.

Gli aumenti colpiscono sia le famiglie meno abbienti che quelle più agiate

Poiché i beni incidono in misura maggiore sulle spese delle famiglie meno abbienti, e i servizi pesano invece di più su quelle più agiate, la crescita dell’inflazione segna valori più elevati per le famiglie con minore capacità di spesa. Per loro passa dal +8,3% del primo trimestre al +9,8% del secondo trimestre, mentre per quelle più abbienti accelera dal +4,9% al +6,1%. Pertanto, il differenziale di classe si amplia a 3,7 punti percentuali.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dell’1,2% su base mensile e del 7,8% su base annua.

Prezzi di beni energetici e alimentari in deciso aumento

I prezzi al consumo dei beni energetici passano dal +42,6% di maggio all’attuale +48,7%: in particolare i beni energetici non regolamentati salgono a +39,9% vs +32,9% di maggio 2022, mentre i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%. Salgono anche i prezzi dei beni alimentari, sia quelli lavorati (da +6,6% a +8,1%) sia quelli non lavorati (da +7,9% a +9,6%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,4% a +5,0%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +7,2%).

L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +6,4% per l’indice generale e a +2,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta su base mensile dell’1,2% e dell’8,5% su base annua (da +7,3% nel mese precedente), confermando la stima preliminare.