La compagnia Air Dolomiti riprende anche la rotta Firenze-Bari

BARI. Air Dolomiti, compagnia italiana del Gruppo Lufthansa, ritorna a volare sulla Puglia, aggiungendo una nuova rotta Firenze-Bari, a partire dal 19 giugno, ai voli domestici già annunciati per Catania, Palermo e Cagliari con quattro frequenze settimanali.

Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica, in partenza da Firenze alle 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ritorno dallo scalo pugliese alle 13:50 con arrivo in Toscana alle 15:05. In fase di prenotazione online dal sito della compagnia (www.airdolomiti.it) sarà possibile bloccare la tariffa ed effettuare il pagamento in un momento successivo, entro sette giorni dalla partenza del volo scelto, o modificare e cancellare la data di partenza gratuitamente, ricevendo il rimborso dell’intero costo entro sette giorni dalla data del volo.