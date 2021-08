La ricerca al servizio della bellezza

Quando acquistiamo una crema per il corpo, un deodorante, un prodotto di maquillage potremmo pensare che esista il costo del prodotto e quello pubblicitario, nel caso di brand importanti. Ed abbiamo ragione, in parte. Quello a cui non pensiamo è la ricerca che sta dietro alla creazione di ogni prodotto cosmetico.

Certamente è tutto cambiato, soprattutto negli ultimi 20 anni e la scienza come la ricerca sono state fondamentali per l’innovazione dei prodotti e la loro efficacia sulla pelle di chi li utilizza. Il consumatore è divenuto più informato, esigente ed il costante miglioramento della qualità ne è la prova. Le aziende del settore si affidano alla scienza ed investono nella ricerca fino al 6% del proprio fatturato annuo.

Qualità e sicurezza in primo piano

Utilizziamo quotidianamente prodotti per la bellezza, pensiamo alle creme solari che in molti compriamo in questi giorni, oltre ad ogni prodotto per il nostro corpo e per quello di tutta la famiglia. Le case produttrici devono garantirne la sicurezza tanto quanto per un prodotto farmaceutico.

Nel nostro Paese, come per il resto d’Europa è in vigore un Regolamento, il 1223/2009 che regola la commercializzazione di prodotti di bellezza con norme severe che permettono l’impiego di ogni ingrediente nella totale certezza scientifica. Ciò significa che ogni sostanza utilizzata è selezionata, regolamentata e presente in etichetta dove è indicata la modalità d’uso cui il consumatore dovrà attenersi.

L’importanza dell’etichetta

Come per i prodotti farmaceutici, anche per ogni prodotto cosmetico è utile quanto necessario leggere ciò che è scritto sull’etichetta o stampato direttamente sul prodotto. È determinante perché si possano leggere tutte le informazioni sull’articolo a garanzia del proprio utilizzo. Ancor prima di acquistarlo la conoscenza accurata degli eccipienti, la provenienza, il modo d’uso, la garanzia e la data di scadenza, come per ogni prodotto.

Origine del prodotto

Negli ultimi anni si è posto inoltre l’accento sullo standard di sostenibilità del prodotto di cosmetica cioè l’attenzione alla sostenibilità ambientale che riguarda l’intera filiera: i processi produttivi, le caratteristiche dell’imballaggio ed i riconoscimenti internazionali che testimoniano al consumatore l’impegno dell’azienda rispetto al nostro Pianeta.

Oggi ogni cosmetico non presenta alcun rischio per la salute. Come ha dichiarato la Dottoressa Rosa Draisci, Direttore del Centro nazionale sostanze chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità:”Nei cosmetici non possono essere utilizzate le sostanze pericolose. Quando si dice che i prodotti cosmetici sono sicuri è perché la normativa ha chiaramente indicato quali sono le sostanze che possono essere utilizzate e quali sono vietate. Vietate perché la ricerca scientifica ha dimostrato che sono pericolose“.

Questo tranquillizza sull’impiego di qualsiasi prodotto cosmetico e di bellezza che sia acquistato non solo in farmacia: nessuna preoccupazione per i consumatori.

Perché la massima trasparenza delle aziende possa riassumere il loro grande impegno verso la ricerca e generare così la fiducia di cui tutti abbiamo bisogno per acquistare prodotti di bellezza nella massima tranquillità.