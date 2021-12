La Rocca, aereo ultraleggero si schianta su una casa: morto il pilota

Non ce l’ha fatta il pilota a bordo di un aereo ultraleggero che questa mattina, intorno alle 12, è precipitato schiantandosi sul tetto di un’abitazione di tre piani della campagna modenese e disabitata da circa 6 anni. L’incidente è avvenuto a La Rocca, frazione alle porte di Modena.

Sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del Fuoco, polizia e i soccorritori del 118. Secondo quanto si è presso, la vittima è rimasta incastrata all’interno del mezzo che a sua volta era conficcato nel tetto dello stabile disabitato. Il corpo della vittima, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità, è stato estratto dall’abitacolo del velivolo.

Attualmente sono in corso i rilevamenti da parte degli esperti per capire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi più accreditate si fa largo quello dell’atterraggio di fortuna a seguito di un banco di nebbia che avrebbe colto di sorpresa il pilota.