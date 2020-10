L’Alto Adige rinuncia agli appuntamenti con i “Mercatini di Natale”

Anche in Alto Adige sembra si vada verso l’annullamento dei tradizionali mercatini di Natale, che ogni anno attirano numerosissimi turisti. Si sta ora pensando ad un eventuale programma alternativo nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Dopo la rinuncia di Trento al mercatino di Natale, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi nella sua conferenza stampa online ha dichiarato che per il mercatino di Bolzano “sarà difficile”. Non solo Trento ma anche l’Alto Adige rinuncerà al tradizionale Mercatino di Natale. Impossibile, secondo i pareri giuridici, rispettare i paletti fissati dal nuovo Dpcm di palazzo Chigi. La 27/a edizione, il cui inizio era previsto per il 21 novembre, ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli, probabilmente non si farà.

“Alla luce della situazione dei contagi e di quanto contenuto nel Dpcm consideriamo che i mercatini non ci siano, al momento tutto spinge in quella direzione. Abbiamo anche detto che teniamo al Natale di comunità, quindi potremmo pensare ad altre forme, ma che non ci possano essere i mercatini come è stato negli anni scorsi mi pare ovvio. Al momento ci sembra improbabile che si possano tenere”, commenta Ianeselli.

“Settimana prossima ci sarà una riunione con tutti gli interessati anche degli altri mercatini e con il governatore Kompatscher e si vedrà cosa si potrà fare”, ha concluso il sindaco.