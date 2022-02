Lamorgese: “scontri studenti polizia fatti incresciosi, agenti avranno le body cam”

Gli scontri avvenuti durante le manifestazioni studentesche del 28 gennaio sono “fatti incresciosi“, ma i cortei sono stati infiltrati. E’ quanto ha sostenuto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ieri al Senato nell’informativa sui disordini avvenuti durante le manifestazioni seguite alla morte dello studente Lorenzo Parelli in un’azienda di Udine.

La ricostruzione degli scontri

Scontri e cariche che si sono verificati a Roma, Milano, Torino, Napoli. “La morte inaccettabile del giovane ha fatto esplodere le proteste che esprimono anche la voglia di partecipazione di un mondo che ha sofferto – ha spiegato la titolare del Viminale – ma anarchici e centri sociali hanno provato a trasformare le manifestazioni in scontro fisico con la polizia“.

“Danni anche a persone estranee a gruppi violenti”

Quanto alle cariche degli agenti, Lamorgese ha ammesso che qualcosa non ha funzionato: “Chi è chiamato ad esercitare le responsabilità istituzionali ed operative per la sicurezza pubblica deve riflettere a fondo quando si verificano fatti incresciosi come quelli del 28 gennaio, che hanno causato danni a persone estranee al gruppo dei facinorosi“. Per questo tutta la documentazione visiva verrà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per individuare ogni responsabilità, comprese quelle eventualmente riconducibili agli operatori di polizia.

Agenti indosseranno le telecamere

Il ministro dell’interno ha quindi annunciato l’utilizzo delle body cam da parte degli agenti. “Credo si tratti di un passo importante destinato a rinsaldare ulteriormente i sentimenti di fiducia e affetto che legano i cittadini e le forze di polizia“, ha commentato Lamorgese.