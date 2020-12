L’Australian Open di tennis si svolgerà dall’8 al 21 febbraio, confermato il rinvio

MELBOURNE. L’Australian Open di tennis si svolgerà dall’8 al 21 febbraio 2021, ha annunciato oggi l’Atp confermando il rinvio – dovuto alle limitazioni sanitarie per il coronavirus – del torneo che sarebbe dovuto iniziare il 18 gennaio.

Il turno di qualificazione maschile si svolgerà dal 10 al 13 gennaio a Doha, in Qatar, dopodiché i giocatori qualificati e le loro squadre di supporto si recheranno in Australia per completare una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Non sono state al momento indicate le date delle qualifiche femminili.