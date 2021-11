Le Fiamme Gialle scoprono un maxi giro di ricambi d’auto falsi

Marmitte da competizione per gare su strada e da rally, tubi terminali in acciaio e tamponi turbina, questi sono solo alcuni degli oltre 85mila articoli sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale Torino. Il materiale destinato al mondo delle corse automobilistiche veniva prodotto all’interno di due capannoni situati nella zona industriale di Avigliana.

L’operazione messa a punto dalle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha permesso di rinvenire una serie di articoli finiti o in fase di lavorazione in gran parte marchiati con indicazioni di origine e provenienza mendaci ovvero pronti per ulteriori illecite punzonature al laser a fibra ottica.

Nei capannoni erano presenti circa 1,5 km di tubi in acciaio, pronti per essere tagliati, fresati, piegati e montati sulle vetture appartenenti al comparto del “Racing”, insieme a oltre 15.000 parti di ricambio in acciaio e accessori per autoveicoli. Inoltre sono stati cautelati ben 70.000 marchi.

Sequestrati due immobili e 60 macchinari per un valore di 2,5 milioni di euro

I due responsabili dovranno rispondere davanti all’Autorità giudiziaria di vendita di prodotti recanti false indicazioni di origine e frode in commercio. In più a causa delle gravi omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i due capannoni e gli oltre 60 macchinari industriali per lavorazioni meccaniche al loro interno sono stati sequestrati. Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili sequestrati è pari a circa 2,5 milioni di euro.

In merito a quanto stabilisce la legge in materia di sicurezza sul lavoro i Baschi Verdi e l’Autorità giudiziaria nel caso specifico contestano la mancanza del certificato di conformità dell’impianto elettrico, delle uscite di emergenza, degli impianti estinguenti portatili o fissi, della cartellonistica di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuali (guanti e occhiali protettivi), della cartellonistica delle vie di fuga, degli impianti di aspirazione nonché a causa della presenza di cavi elettrici nastrati ovvero involucri di protezione non integri.