Dal calcio ai videogiochi: le grandi passioni degli italiani

Il tempo passa, passano le abitudini, cambia lo stile di vita ma per gli italiani non cambia la necessità di ritagliarsi del tempo per sé stessi, con un hobby, lo sport o qualsiasi cosa che possa far mettere da parte lo stress della quotidianità. Certo, a volte la vita è così frenetica che sembra non avere mai tempo per poter fare nulla ma per tante persone è importante dedicarsi a qualcosa che faccia esaltare le proprie passioni.

Secondo le statistiche e alcune ricerche, come quella condotta da YouGov e realizzata da Catawiki, almeno il 94% degli italiani coltiva una passione nella propria vita. Ma quali sono queste grandi passioni a cui gli italiani non possono rinunciare? Su tutti, al di là di ogni previsione, c’è la lettura, seguita dallo sport, la cucina e la tecnologia. Insomma, l’Italia è un paese di santi, navigatori e…appassionati del proprio tempo libero.

Sport

Tra i primi hobby a cui gli italiani non rinuncerebbero mai c’è sicuramente lo sport, sia praticato che, naturalmente, visto in tv. Sono all’incirca 35 i milioni di italiani sopra i 18 anni che sono appassionati almeno di uno sport, dei quali almeno 15 milioni ne pratica uno con regolarità.

È quanto rivela uno studio dell’Osservatorio sullo Sport System di Banca Ifis, il quale sottolinea come sia naturalmente il calcio lo sport più praticato da circa il 34% degli italiani maggiorenni. Al secondo posto c’è il nuoto, praticato dal 29% degli italiani attivi in una disciplina, mentre al terzo posto troviamo il ciclismo, praticato dal 26% degli italiani, mentre il tennis si posiziona al quarto posto con il 20%.

Da quanto si evince dai dati, inoltre, è chiaro che molti italiani praticano anche più di uno sport, collocando dunque il nostro paese tra i più “attivi” in tutta Europa.

Libri

Benché negli ultimi anni siano scese le vendite dei libri rispetto al passato, il popolo italiano resta una delle comunità più appassionate di lettura di tutta Europa. In Italia c’è una grande produzione letteraria ma anche i lettori sono un numero cospicuo.

E questo è rivelato dai dati raccolti dall’Istat ogni anno nel consueto rapporto sulla lettura in Italia che racconta di un’Italia in cui il 40% delle persone legge almeno un libro all’anno e di questi, il 77% legge solo libri cartacei mentre l’8% circa ebook o libri online. Interessante, appunto, come i nuovi mezzi di comunicazione e dispositivi elettronici abbiamo di fatto ampliato la possibilità di accedere alla letteratura e alla conoscenza. Tramite dunque siti dedicati ma anche smartphone, tablet e dispositivi dedicati ai soli ebook.

Cucina

Tra le passioni più grandi degli italiani non può mancare la culinaria. Sono sempre più le persone, sia uomini che donne, che si dedicano alla cucina, a creare piatti e pietanze deliziose. Secondo le ultime statistiche almeno circa il 78% degli italiani sa cucinare e di questi, un terzo lo fa non solo per “dovere” ma anche per piacere.

Ma a dir la verità se un tempo erano più le donne che entravano in cucina, oggi i ruoli si sono invertiti e il 58% degli uomini si dedica alla realizzazione di pietanze. Di questi, il 42% si trova nella fascia tra i 25 e i 34 anni e provengono soprattutto al Sud.

Videogiochi e giochi online

Una volta era solo un passatempo da fare in sala giochi, oggi esistono ecosistemi da installare in camera con sedia ergonomica, postazioni dedicate, schermi giganti e impianto audio degno di un appassionato di hi-fi. Questo è diventato il mondo dei videogiochi che negli anni è diventato sempre più realistico e quasi integrato nella quotidianità di tanti appassionati.

I dati raccontano che sono più gli uomini che le donne a far parte di questo “mondo” (39.5%, contro il 34%) e in un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. La maggior parte, inoltre, il 43%, proviene dal Nord-Ovest del nostro paese. In sostanza sono almeno 5 i milioni di italiani che giocano almeno una volta al giorno ad un videogioco su console o pc, mentre sono più di 4 i milioni di italiani che giocano tre o più volte la settimana.

I giochi più ricercati? Sparatutto, avventure e naturalmente giochi di sport con il calcio su tutti. Un interesse, quello per il mondo del pallone e per quello dei videogame, che in qualche modo si collegano, considerando il successo di giochi di ogni genere sul calcio, come i celebri videogiochi come FIFA, ma sono molteplici anche le app free di giochi di calcio o le slot dedicate al calcio in sale da gioco virtuali. Il panorama è ampio.