Le prossime settimane decideranno il futuro del gioco d’azzardo italiano

Un mese è passato ormai dalle elezioni. E ancora molti settori italiani non sanno che ne sarà del loro futuro. Sono ancora molte, infatti, le incertezze per quanto riguarda il futuro del nostro paese, e con la Meloni a capo dello Stato, non sappiamo ancora cosa ci riserveranno i prossimi mesi.

Tra educazione, lavoro, sanità, gioco e diritti umani, l’Italia brancola nel buio, ma ora siamo agli sgoccioli. Queste sono infatti le settimane decisive per quanto riguarda le ultime decisioni del nuovo governo. Come cambieranno le cose per il settore del gioco pubblico?

Un Nuovo Governo

Il governo Draghi è finito anticipatamente. Questo è successo a causa di divergenze interne che sono diventate, con il passare del tempo, più importanti del benessere dell’intero paese. Si può affermare con certezza che gli italiani non vogliono ripetere questa esperienza, e sperano che questo governo sarà diverso. Si, è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, che una donna sarà a capo del governo. Questo è sicuramente un passo avanti dal punto di vista di parità di genere, eppure molti sono incerti per quanto riguarda Giorgia Meloni ed il suo piano per il nostro paese.

Cosa Cambierà

Molte cose cambieranno con il nuovo governo. Il Premier Giorgia Meloni ha toccato, con il suo discorso per la fiducia tenutosi lo scorso 22 ottobre, molti punti chiave, già menzionati durante la sua campagna. Cannabis, aborti, immigrazione e mafia sono stati solo certi dei molti argomenti trattati dalla Meloni, e prima della scorsa settimana, dal centrodestra in campagna elettorale.

Ma quali sono i cambiamenti effettivi che verranno applicati con la venuta del nuovo governo? Molte sono le parole, ma pochi sono ancora i fatti veri e propri che possiamo usare come base della nostra ricerca. Aspettiamo con ansia la legge di Bilancio, che dovrà entrare in vigore dal primo gennaio 2022. Questa legge dovrebbe contenere il bando di gara per l’affidamento delle concessioni di gioco online, e di conseguenza la proroga delle concessioni già in atto. Con la creazione del nuovo governo, infatti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non potrà prorogare indipendentemente tali concessioni, ma dovrà appoggiarsi alla proroga politica, dipendente dal governo Meloni.

Noi aspettiamo con ansia nuove notizie in merito non solo del gioco pubblico, ma di tutte le altre categorie che rischiano di cambiare drasticamente nel nostro paese. Chi di gioco pubblico ci vive, sta in punta di piedi, e aspetta che tutto vada per il meglio.