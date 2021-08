Leopardo aggredisce modella riducendola in fin di vita

Un leopardo ha aggredito la modella inglese Jessica Leidolph durante un servizio fotografico in un centro per animali in pensione

Un leopardo durante un servizio fotografico ha ferito gravemente Jessica Leidolph modella inglese di 36 anni che adesso lotta tra la vita e la morte. La tragedia è accaduta durante un servizio fotografico a Nebra, nella Sassonia-Anhalt nella Germania dell’est. Il fotografo e la modella stavano facendo il servizio un centro privato per animali in pensione.

Non è chiaro chi ha organizzato il servizio ma è sicuro che il centro che doveva essere lo sfondo di un semplice servizio fotografico si è trasformato nello scenario di una tragedia.

Proteste degli animalisti

Secondo quanto riportato dalla BBC il fatto è accaduto martedì scorso e il proprietario del centro non ha voluto commentare in alcun modo la vicenda. In un primo momento si era parlato di una fuga del leopardo, ma le autorità del Burgenland, invece, hanno affermato che non vi è alcun pericolo per la popolazione in generale e che è in corso un’indagine su ciò che è accaduto. “l’accusa potrebbe essere quella di lesioni personali”, hanno riferito gli agenti.

La modella Jessica Leidolph con la sua gallina

È noto che la modella è una grande amante degli animali. Possiede un cavallo, gatti, piccioni e pappagalli e molte foto la ritraggono in compagnia dei suoi amici a 4 zampe. Al momento del servizio nel recinto c’erano due leopardi, Troy e Paris che avevano già partecipato in passato ad una pubblicità di una tv al plasma. Purtroppo questa volta qualcosa è scattato nella testa di uno dei due animali che secondo il tabloid tedesco Bild ha ripetutamente morso la modella sulla guancia, sull’orecchio e ancora e ancora sulla testa.

Gli animalisti hanno protestato per quanto accaduto. Il gruppo Peta per la difesa dei diritti degli animali ha chiesto che i felini siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere inseriti in spot pubblicitari e sfruttati a fini commerciali