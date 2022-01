Licata, lite familiare sfocia in tragedia: uccide fratello, cognata e i due nipoti

A Licata, nell’Agrigentino, una banale lite familiare per motivi economici si è trasformata in una vera e propria tragedia. In una palazzina di via Riesi Angelo Tardino ha ucciso, a colpi di arma da fuoco, il fratello, la cognata e i due nipoti, rispettivamente di 15 e 11 anni, e in seguito si sarebbe dato alla fuga scendendo in strada. Sul posto sono accorso i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e i quelli della Compagnia di Licata.

Secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, l’omicida in un primo momento si sarebbe voluto consegnare alle forze dell’ordine e con i quali era al telefono durante la fuga. Ma in seguito avrebbe cambiato idea e si sarebbe suicidato sparandosi nella sua automobile con la stessa pistola utilizzata per uccidere i parenti, una calibro 9 regolarmente detenuta. I carabinieri hanno sentito lo sparo al telefono e hanno immediatamente intuito che aveva compiuto il gesto estremo. Trovato ancora agonizzante, l’uomo sarebbe morto durante il trasporto ambulanza.

Sul luogo della strage, oltre agli stessi carabinieri, sono presenti il pm Paolo Metro e il medico legale. Secondo le prime frammentarie informazioni pare che il violento diverbio possa essere legato alla suddivisione di alcuni terreni della famiglia dove vengono coltivati carciofi. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa che hanno raccontato di liti familiari frequenti all’interno dell’appartamento.