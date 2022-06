L’Italia del calcio all’esame di tedesco a Bologna

Bologna. Girone di ferro per l‘Italia del calcio che debutta contro i tedeschi di Flick nella Nation League questa sera, alle 20,45, allo stadio di Bologna.

Roberto Mancini avrebbe preferito inaugurare e soprattutto festeggiare le sue 50 partite da Ct con meno problemi e stress. Nella conferenza stampa che precede la partita ha messo le mani avanti dicendo “Ci vuole tempo; sappiamo che ci sarà da soffrire dopo la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar. Non è semplice. I giovani che ho chiamato hanno bisogno di tempo e di fiducia”. È inutile nascondere che intorno alla nazionale italiana, dopo l’euforia per la vittoria dell’Europeo di un anno fa, ora ci sono problemi; infatti diversi giocatori, lamentando infortuni, hanno abbandonato il ritiro e Mancini dovrà fare la squadra con quelli che sono rimasti.

I maggiori problemi riguardano l’ attacco che al momento può contare solo su Belotti e Immobile. Il laziale però è assente perché infortunato. Trovare attaccanti per la squadra azzurra è tutt’altro che facile in quanto nelle maggiori informazioni del campionato gli uomini goal sono quasi tutti stranieri.

Le formazioni in campo al D’Allara

Gli azzurro si presenteranno con numerose novità e dovrebbero schierare con questo undici, che da il segnale della rivoluzione in essere.

Italia Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Germania: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner.