L’Ue approva il prestito da un miliardo di euro all’Ucraina

I ministri dell’economia e delle finanze Ue, nel corso di una riunione all’Ecofin di Bruxelles, hanno approvato un prestito da un miliardo di euro all’Ucraina nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria.

“L’Ucraina è un’economia in guerra e ha un disperato bisogno di finanziamenti a breve termine. L’Ue è lì per aiutare Kiev“. Ha scritto su Twitter il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che poi ha aggiunto: “L’Ue sta intensificando il suo sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri hanno appena approvato un prestito di 1 miliardo di euro“.

Nell’Ue “per il momento abbiamo beni congelati provenienti da oligarchi e altre entità per 13,8 miliardi di euro quindi è piuttosto enorme” come cifra, ma “gran parte, più di 12 miliardi, provengono da cinque stati membri. Quindi dobbiamo convincere gli altri a fare lo stesso“. È quanto ha affermato il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders all’arrivo al consiglio sulla Giustizia a Praga, segnalando di aver al riguardo inviato una nuova lettera “per spiegare le best practice” dicendosi convinto che nelle prossime settimane si vedrà un incremento delle confische.