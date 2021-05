Lukaku, festa di compleanno clandestina in hotel con 23 persone

Nuvole all’orizzonte in casa Inter a tre giorni dal match clou della 37esima giornata di Serie A contro la Juventus, in quello che viene definito ‘il derby d’Italia’. La scorsa notte i carabinieri hanno effettuato un blitz in un hotel del centro di Milano dove era in corso la festa di compleanno clandestina di Romelu Lukaku.

I militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti alle 3 di notte dopo una segnalazione al 112 e hanno pizzicato l’attaccante nerazzurro in compagnia di altre 23 persone intente a festeggiare, in una sala eventi del ‘The Square Milano Duomo‘, il suo 28esimo compleanno. Presenti al party abusivo anche i compagni di squadra Perisic, Hakimi e Young.

In una nota i carabinieri hanno fatto sapere che il direttore e tutti gli ospiti presenti alla festa non autorizzata saranno tutti sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è molto probabile che la telefonata alle forze dell’ordine sia giunta da una nota influencer, conosciuta anche a livello televisivo, presente alla festa sulla quale nelle ultime settimane si è parlato molto per un presunto flirt con un calciatore.