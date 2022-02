M5s, Conte: “Rivoteremo lo statuto e la mia leadership”

Giuseppe Conte risponde alla sospensione cautelare dello statuto del Movimento 5 stelle, deciso dal tribunale di Napoli, con un “bagno di democrazia“. Il presidente grillino, ospite di Otto e mezzo su La7, annuncia che ci sarà presto un nuovo voto. Il ricorso di tre attivisti che hanno portato all’azzeramento dei vertici grillini, secondo il Movimento, non ha fondamento ma “per evitare problemi e tempi lunghi, correremo subito ai ripari“.

Il tribunale di Napoli: statuto e nomina Conte vanno sospesi in via cautelare

I voti da ripetere sono quelli che ad agosto 2021 hanno prima dato il via libera al nuovo statuto dei 5 stelle e poi alla nomina dello stesso Giuseppe Conte a presidente. Il tribunale di Napoli ha sospeso ieri le delibere collegate per gravi vizi nel processo decisionale, accogliendo il ricorso presentato nell’ottobre scorso da 3 attivisti 5 stelle. La contestazione dei giudici riguarda l’esclusione dalla votazione degli iscritti negli ultimi sei mesi: Conte parla di “prassi consolidata negli scrutini del Movimento applicata anche in passato, che mira ad evitare infiltrazione ad hoc“. Nel nuovo voto comunque, queste oltre 80 mila persone avranno la possibilità di esprimersi.

Conte: “La mia leadership non dipende dalle carte bollate”

“E’ un fatto formale-giuridico, la mia leadership nel Movimento 5 stelle – aggiunge Conte – non dipende dalle carte bollate. Si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico“. Conte insomma resta presidente, anche se sospeso in via cautelare. Un’altra grana per l’ex premier, già impegnato a gestire l’opposizione interna di Luigi Di Maio, cui ha mandato a dire che non accetterà guerre di logoramento.