Maltempo, alluvione nelle Marche: 9 morti, 4 dispersi e 50 feriti

Tragico il bilancio della bomba d’acqua che nella tarda serata di ieri si è abbattuta violentemente nelle Marche. La Protezione civile ha fatto sapere che il bilancio è di 4 dispersi, tra i quali un bimbo di otto anni, e 9 morti. Al momento si sa che sono quattro le vittime registrate a Ostra, una a Tre Castelli, una a Barbara e l’ultima, il cui corpo è stato recuperato questa mattina, a Bettolelle di Senigallia.

E si contano almeno 50 feriti che si sono recati negli ospedali della regione, mentre nelle zone colpite dall’emergenza al momento ci sono centinaia di sfollati. Oltre agli operatori della Protezione civile sono al lavoro circa 300 vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Il responsabile delle emergenze del dipartimento della protezione civile Luigi D’Angelo ha fatto sapere che nella zona, nell’arco di tre ore, è caduta metà della pioggia che solitamente piove in un anno intero: “Si sono abbattuti 400 millimetri di pioggia in due, tre ore. È stato un evento estremamente intenso, tutte le forze sono in campo e al lavoro.” Per D’Angelo la causa di fenomeni temporaleschi così violenti è da imputarsi allo scontro tra il caldo degli ultimi giorni e una cella di aria fredda.

Nelle prime ore della mattina odierna il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, raggiungerà le zone colpite dall’alluvione per fare un punto della situazione con i territori.

MARCHE: 300 millimetri d’acqua in pochi minuti. L’ennesima quest’anno. SI CHIAMA #CRISICLIMATICA, non maltempo pic.twitter.com/hD3Kou4xws — Fridays For Future Italia (@fffitalia) September 15, 2022

Il sindaco di Cantiano invita i cittadini a rimanere a casa

Il primo allarme era stato lanciato nella serata di giovedì dal sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, su Facebook: “Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio“. Al momento il Comune è isolato, così come alcune di case di riposo presenti nella zona.

Disperso un bimbo di 8 anni, era con la madre in auto

Tra i dispersi nel comune di Barbara c’è un bambino di 8 anni: il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il figlio in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia.