Mattarella: “Italia ed Europa chiamate a battere le ragioni della guerra”

Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha colto l’occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, commemorando il 161° anniversario del raggiungimento dell’unità del Paese per ricordare quanto l’Italia, insieme all’Europa, debba continuare fare tutto il possibile per cercare di porre fine al conflitto in Ucraina.

“La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, – afferma il Capo di Stato – con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell’Europa“.

Ma oltre alla speranza che venga trovata una rapida risoluzione della guerra attraverso la via diplomatica e venga ripristinato il diritto internazionale, lancia un appello agli italiani e agli europei: “Siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite“.

Secondo Mattarella oggi più che mai “i simboli della Repubblica Italiana“, in cui gli italiani si riconoscono, ci dovrebbero indurre a riflettere sull’importanza di valori quali la libertà, la democrazia, i diritti dell’uomo, primo dei quali è “il diritto a vivere in pace“. Ed è proprio dalla storia lunga e travagliata del nostro Paese che è stato possibile realizzare questi valori, incluso quello dell’indipendenza, “propri al Risorgimento e alla lotta di Liberazione e realizzati pienamente con la nascita della Repubblica e l’approvazione della Carta Costituzionale.”

“La coesione e i valori che uniscono gli italiani – ha sottolineato il Presidente della Repubblica – hanno reso forte la nostra comunità, consentendole di affrontare e superare prove e difficoltà grandissime, come la tremenda pandemia e le sue conseguenze.”

“A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali – conclude Mattarella – si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano“.