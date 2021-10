Melograno, il superfood dell’autunno

Ottobre è il mese del melograno, un frutto ipocalorico e ricco di proprietà benefiche. La sua origine proviene dal sud-ovest asiatico, ma ad oggi si coltiva in diverse zone d’America e dell’Europa. Ce ne sono di diversi tipi che differiscono tra loro per il gusto: alcuni sono più zuccherini, altri aciduli. Esternamente potrebbe somigliare a una mela, mentre l’interno è caratterizzato dagli arilli, dei semini succosi di color rosso scuro.

Il melograno, o melagrana, ha numerose vitamine e sali minerali che sono in grado di svolgere un’azione antibatterica e antinfiammatoria. Previene i malanni di stagione come febbre e raffreddore. Le proprietà di questo frutto consentono inoltre di depurare l’organismo e proteggere l’apparato respiratorio.

Composizione del melograno

Il melograno ha 65 calorie per ogni 100 grammi. Contiene acqua al 78% e un discreto contenuto di carboidrati, il 13,5% e di fibre, 4%. I lipidi e le proteine sono quasi nulle.

È ricco di sali minerali, soprattutto di ferro e potassio. Si trovano, in discrete quantità, anche il fosforo, magnesio, manganese, rame, sodio, calcio e selenio. Per quanto riguarda le vitamine, questo frutto contiene quelle appartenenti ai gruppi A, B, C, E e K. Risulta inoltre essere ricco di antiossidanti.

Un melograno aperto, gli arilli già “sbucciati” e, sul fondo, il succo. Immagine di Pixabay

Melograno antinfiammatorio e antibatterico

All’interno del frutto dai chicchi rossi si trovano della sostanze chiamate tannini che, insieme all’acido ellagico, svolgono azione antinfiammatoria e antibatterica. Per questa ragione, chi mangia regolarmente melograno sviluppa maggiore resistenza a tutti quei batteri e parassiti che potrebbero proliferare nell’apparato respiratorio e gastrointestinale.

Alleato del sistema immunitario

Grazie all’elevato contenuto di vitamine, in particolare del gruppo C, il frutto dai chicchi rossi è un ottimo alleato del sistema immunitario. La presenza del ferro, poi, contribuisce ad aumentare i livelli di emoglobina nel sangue e a prevenire e contrastare l’anemia.

Depurativo

Buone notizie per coloro che amano stare in forma: il frutto d’ottobre ha proprietà depurative e disintossicanti. La ricchezza di fibre, infatti, protegge la mucosa gastrica e fa sì che l’organismo riesca ad eliminare le sostanze di rifiuto. Il melograno è in grado anche di attenuare il senso di nausea e combattere le emorroidi.