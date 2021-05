Milano, dopo una rapina aizza un pitbull contro i carabinieri

Notte di guerriglia alle Colonne di San Lorenzo, tra i luoghi simbolo della movida milanese, che tra rapine, bottigliate e spari è terminato con il ferimento di un carabiniere, una donna e di un cane aizzato contro le forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito i fatti si sarebbero svolti intorno all’una di notte in piazza Vetra quando un’auto dei carabinieri è stata fermata da due 23enni tedeschi che avevano raccontato di essere stati aggrediti da due uomini che gli avevano aizzato contro due pitbull, uno dei quali aveva morso uno di loro alla gamba destra, per derubarli delle collanine che indossavano.

Spray urticante al peperoncino, colpi di pistole e bottigliate in una notte di coprifuoco

Ascoltate le testimonianze la pattuglia si è spostata nella piazza della movida, che nonostante il coprifuoco era piena di gente, e hanno individuato i rapinatori con i due cani. I carabinieri si sono avvicinati ai due sospettati ed hanno intimato loro di legare i cani. Mentre uno dei due, non identificato, legava il suo cane, l’altro ha invece scagliato il pitbull contro uno dei militari che è stato ripetutamente morso alla mano alla gamba.

In un primo momento il collega avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino nel vano tentativo di far fuggire il cane, mentre il carabiniere aggredito per divincolarsi ha esploso due colpi di pistola con l’arma d’ordinanza. Il cane ferito si è così allontanato dal luogo. Durante la colluttazione alcuni dei presenti tra la folla hanno lanciato delle bottiglie di vetro contro le auto di servizio. Frammenti del proiettile avrebbero colpito una donna, che è finita in ospedale riportando due ferite alle gambe (con un foro di ingresso e foro di uscita).

Pitbull aizzato contro i carabinieri – Colonne di San Lorenzo, Milano (Twitter)

Arrestato un 22enne marocchino con precedenti penali

Gli altri carabinieri pervenuti sul posto sono riusciti in breve tempo a intercettare e bloccare il proprietario del cane: si tratta di un 22enne marocchino con precedenti penali che è stato trovato in possesso di uno spray urticante e di 2 grammi di hashish. È stato arrestato con l’accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Anche lui è stato accompagnato al pronto soccorso: sembra sia stato ferito da alcuni cocci di bottiglia.

Nel bollettino medico sono presenti anche uno dei tedeschi rapinati, che è stato portato al Fatebenefratelli e poi dimesso con una prognosi di sei giorni, e il militare aggredito che è in osservazione al Policlinico di Milano. Buone notizie per il pitbull che è stato rintracciato in una clinica veterinaria, leggermente ferito ma non in pericolo di vita.