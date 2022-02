Milleproroghe, per il decreto arriva la fiducia alla Camera

Il decreto Milleproroghe incassa la fiducia della Camera: il via libera è arrivato grazie a 369 voti favorevoli e 41 contrari. Tra i tanti i correttivi richiesti spicca il rinvio delle rateazioni scadute al Fisco per le imprese in difficoltà per la pandemia, il rinvio dei termini per restituire i prestiti fino a 30mila euro per le piccole imprese, le norme sull’Ilva e il rinvio alla fine dell’anno dell’abbassamento a mille euro del tetto all’uso del contante

Il voto finale sul provvedimento è previsto per martedì mattina, il testo passerà poi all’esame del Senato e dovrebbe essere definitivamente licenziato, attraverso un nuovo voto di fiducia, mercoledì 24 febbraio.

Prestiti e cartelle esattoriali per le aziende potranno essere dilazionate

Le aziende che hanno beneficiato dei prestiti durante l’emergenza Covid avranno l’opportunità di dilazionare le cartelle ancora da pagare. Sarà possibile ritrattare i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 sia intervenuta la decadenza dal beneficio: dovrà essere presentata la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.

Stesso beneficio anche per i prestiti fino a 30mila euro nei confronti delle piccole imprese: si prevede una scadenza per il rimborso del capitale, che scatta non prima dei 24 mesi dall’erogazione. Prima si pagheranno solo gli interessi e sarà possibile prolungare il temine di altri sei mesi.

Assunzioni e concorsi nella Pubblica amministrazione

Il primo articolo del decreto è dedicato alle proroghe per le assunzioni e i concorsi del personale pubblico: ad esempio le Pubbliche amministrazioni avranno un anno in più di tempo di assumere a tempo indeterminato il personale cessato dall’impiego negli anni 2009-2012 e negli anni 2013-2020. Infine slitta al 2023 il termine entro il quale le Pa potranno assumere a tempo indeterminato chi era già stato assunto con un contratto a tempo determinato.

Golden power, prime case e impianti alimentati a biogas

Estensione fino al 31 dicembre 2022 del ‘Golden power rafforzato‘ ossia la disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica dello Stato quali difesa, sicurezza, energia, trasporti, comunicazioni.

Agevolazioni sulle prime case, anche per i mutui prima abitazioni, con l’emergenza pandemia era stato possibile sospendere i pagamenti delle rate, con ripartenza dal primo gennaio. La sospensione proroga il beneficio fino al 31 marzo.

Ci sarà un’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

Monopattino elettrico: nuove dotazioni obbligatorie e chiarimenti sulla circolazione

Viene spostato in avanti di 3 mesi il termine a partire dal quale sarà necessario dotare i monopattini a prevalente propulsione elettrica degli indicatori luminosi di svolta e del segnale di freno, precedentemente previsto al 1° luglio 2022. Resta fermo che tutti i monopattini già prodotti e attualmente in circolazione sul territorio italiano dovranno adeguarsi a questa disposizione entro il 1° gennaio 2024.

Oltre a questo l’emendamento chiarisce in maniera definitiva dove è consentito circolare a bordo del monopattino: nei centri abitati, solo sulle strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette; fuori dai centri abitati, solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.

Aiuti per gli chef professionisti

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.