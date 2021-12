Mina e TIM, termina una collaborazione iniziata cinque anni fa

Mina e TIM alla fine di questo 2021 prenderanno strade diverse. Finisce così dopo 5 anni il rapporto collaborativo tra una delle più celebri cantanti italiane di tutti i tempi e l’ente di telefonia.

L’ultimo quinquennio ha visto nascere una serie di importanti successi in questa relazione professionale più che proficua.

I successi di Mina e TIM

La voce ed il timbro inconfondibile di Mina hanno arricchito le promozioni commerciali del gruppo nel settore delle telecomunicazioni. Luca Josi, leader dell’area strategico-comunicativa di TIM, ha dato il via nel 2017 al primo specifico progetto. Ciò avvenne con il brano “All Night“, riarrangiato e cantato originariamente da Parov Stelar nel 2012.

Da allora fino ad oggi la presenza vocale di Mina ha fornito a TIM una enorme notorietà. Questa ha avuto modo di concretizzarsi con gli spot dell’azienda durante le 4 edizioni del Festival di Sanremo dal 2018. Appunto in quell’anno la cantante apparve sotto forma di ologramma sul palcoscenico l’ultima serata, al 2021.

Un contributo notevole in questa direzione spetta alla reinterpretazione di una canzone del film “La La Land” del 2016. La canzone era “Another day of sun“, sigla d’apertura della pellicola, interpretata da numerosi guidatori in una rampa d’autostrada a Los Angeles.

Ha realizzato alcune cover di famosi brani del passato, come “I sogni son desideri” dal film d’animazione Cenerentola, a “Stella stai” di Umberto Tozzi, al suo “Tintarella di Luna” diventata per l’occasione “TIMtarella di Luna“.

In quest’ultimo anno il motivo musicale dominante è stato “Questa è TIM“, ripreso e riproposto da “This is me” dalla pellicola musicale “The Greatest Showmen” del 2017.

Raffaella Carrà con Mina

Mina e la musica italiana

Mina Anna Maria Mazzini, dal 2006 Quaini per l’anagrafe svizzera dopo l’unione matrimoniale col marito Eugenio, nacque a Busto Arsizio, provincia di Varese, nel 1940, arrivando al successo in giovane età.

Dalla fine degli anni ’50 in poi ha dominato la musica nazionale, dotata di un’estensione vocale immensa, capace di destreggiarsi nelle musiche più varie e differenti tra loro. Conosciuta come la Tigre di Cremona, città d’origine della famiglia ed in cui visse l’infanzia e la giovinezza, ha inciso oltre 1.500 canzoni, collaborando con artisti musicali in tutto il mondo, tra cui Liza Minelli e Frank Sinatra. In Italia Mina vanta una lunghissima amicizia e collaborazione, per esempio, con Adriano Celentano.

Il suo esordio ufficiale fu alla Bussola, locale a Marina di Pietrasanta in Versilia. Entrata nella cerchia degli allora cantanti denominati “urlatori“, presenziò a due edizioni del festival sanremese, nel 1960 e l’anno seguente.

In Italia fu la televisione a renderla protagonista assoluta con programmi quali Studio Uno, Canzonissima, Teatro 10 e Milleluci nel 1974 con Raffaella Carrà. Il suo ritiro dalle scene è del 1978. Innumerevoli i successi canori, come Amor mio, Anche un uomo, Ancora ancora ancora, Brava, Il cielo in una stanza, E’ l’uomo per me, E se domani, Grande grande grande, L’importante è finire, Non gioco più, Parole parole e Se telefonando.