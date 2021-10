Mozione urgente alla camera per sciogliere Forza Nuova

Forza Nuova in un comunicato fa sapere che intende andare avanti con la "lotta". In parlamento presto una mozione per sciogliere il movimento.

Presto una mozione in parlamento per sciogliere Forza Nuova. Dopo gli ultimi avvenimenti di sabato 9 ottobre. “Presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti” ha annunciato il deputato Pd Emanuele Fiano.

In un comunicato gli esponenti di Forza Nuova dichiarano: ” Da domani, dal 15 ottobre, la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi. La giornata romana di ieri fa da spartiacque tra vecchio e nuovo, proseguiremo con la lotta” mentre le forze dell’ordine hanno arrestato 12 persone. Tra queste Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova

Condanna del governo nei confronti di Forza Nuova

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi “condanna le violenze che sono avvenute in varie città italiane. “Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione“. si legge una nota emessa da Palazzo Chigi. Dal canto suo il Governo “prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico“.

Tra i dodici arrestati, la metà arrestate in flagranza, le altre sei in arresto differito. Tra i fermati anche un ex appartenente ai Nar. Gli arrestati sono accusati di: devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Roma. La polizia sta visionando i video registrati sabato 9 ottobre per un ulteriore attività di indagine e di verifica per altre condotte penalmente rilevanti.

Secondo i dati diffusi dalla questura, nel costo degli scontri sono rimasti feriti 38 appartenenti alle forze dell’ordine. Un dirigente ha riportato la frattura di una costola e ad un operatore della polizia scientifica è stato fratturato uno zigomo. Lo rende noto la Questura.