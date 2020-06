Napoli, 12enne bullizzata dagli amici perchè obesa finisce in ospedale

Denigrata e “stalkerizzata” da due “pseudo amici” con foto “imbarazzanti” e minacce sui social, anche di morte, perché sovrappeso. È la triste storia di una studentessa napoletana di 12 anni, vittima di una persecuzione su Instagram e finita in ospedale a causa di una sincope.

I presunti haters – un 14enne e una 13enne – avrebbero attaccato anche la mamma della ragazza, che aveva cercato di difendere la figlia rivolgendosi a uno dei genitori dei due “bulli”. E i due ragazzini invece di intimorirsi e rendersi conto del misfatto hanno continuato ad accanirsi ancora di più contro la giovanissima e la madre.

Al vaglio delle indagini ci sono anche alcune chat che la donna ha fatto pervenire nelle mani degli investigatori, conversazioni in cui i due responsabili hanno minacciato pestaggi nei confronti della 12enne “Attenta che stiamo organizzando una vattuta (pestaggio, ndr) a L… più continui più la pestiamo…“, oltre a non dimostrare alcun rispetto per la vita “…dimostra un po’ di affetto per tua figlia… Stronza si vede proprio che volevi abortirla…“.

Carlo Saccomando