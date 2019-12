Napoli in rimonta a Sassuolo: il successo arriva al 94′

SASSUOLO. Il Napoli torna a vincere dopo circa due mesi. Lo fa sul campo del Sassuolo in rimonta con un gol di Elmas al 94′. Dopo un primo tempo davvero inguardabile, terminato con il gol di Traoré, gli azzurri hanno un altro piglio nella ripresa e trovano il pari con Allan, per un gol di rabbia. Poi è assedio azzurro, fino al 94′ quando Elmas la mette dentro di testa e scaccia via una crisi lunghissima. Dopo la sconfitta con il Parma all’esordio sulla panchina partenopea, arriva dunque il primo successo per Rino Gattuso.

Sassuolo-Napoli 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Peluso, Marlon (50′ Romagna), Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic), Traoré, Boga (82′ Magnanelli); Caputo. All. De Zerbi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46′ Hysaj), Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz (70′ Elmas); Callejon, Milik (77′ Mertens), Insigne. All. Gattuso

Reti: 29′ Traoré (S), 57′ Allan (N), 94′ aut. Obiang (N)

Ammoniti: Mario Rui (N), Traoré (S), Locatelli (S), Elmas (N)