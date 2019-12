Natale green di Legambiente: dalle donazioni ai regali ecofriendly

I consigli di Legambiente per questo Natale uniscono tra loro l’amore per l’ambiente, la solidarietà, e il futuro. Iniziando dagli animali, è possibile adottare simbolicamente una tartaruga marina, grazie alla campagna Tartalove, sostenendo la missione nei Centri di recupero a favore di questi rettili. Ci sono poi le popolazioni terremotate del Centro Italia che si possono aiutare, sostenendo Alleva La Speranza, la campagna di Legambiente in collaborazione con Enel dalla parte di allevatori e allevatrici che con tenacia stanno andando avanti. Valentina Capone di Amatrice (Ri), Simone Vagni di Cascia (Pg), Angela Catalucci di Acquasanta Terme (Ap) e Massimo Pierascenzi di Valle Castellana (Te) sono i quattro nuovi beneficiari che si possono sostenere attraverso la piattaforma planbee.

Passando agli oggetti materiali, poi, perché non regalare un abbonamento a “La Nuova Ecologia”, il mensile di Legambiente ricco di notizie su tutto ciò che ruota attorno alla green economy e all’ambiente. I regali ecofriendly comprendono, inoltre, prodotti provenienti da filiere certificate, piccole realtà imprenditoriali, e prodotti artigianali di qualità. Importante è evitare gli sprechi alimentari, facendo spese equilibrate, e non gettando gli avanzi, ma riutilizzandoli per nuove ricette. Infine, sarebbe buona norma non utilizzare stoviglie usa e getta. Riguardo agli addobbi delle festività, meglio procurarsi luci al led, o con lampadine a basso consumo, mentre, un’idea per l’albero di Natale è quella di decorarlo con materiali naturali come legno, rafia, spago, pasta, o con oggetti riciclati. Il riciclo è utile anche per confezionare i regali, ad esempio con la carta dei giornali e con materiali di recupero come pagine di vecchi libri, o fumetti, ma anche sacchetti di carta.