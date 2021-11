New York: 8.000 ospiti di eccezione alla degustazione dei vini toscani

Il sapore e il profumo dei vini toscani degustati tra i gioielli della London Jewelers a New York (Manhasset). Sono stati circa ottomila i newyorkesi, ospiti di eccezione, che hanno partecipato all’evento organizzato in collaborazione con la Carratelli Wine.

I proprietari dell’esclusiva gioielleria, la famiglia Udell, innamorati dell’Italia, hanno voluto organizzare un appuntamento per promuovere le eccellenze italiane parlando non solo di gioielli dei brand più prestigiosi come Bulgari, Pomellato, Buccellati, ma anche di enogastronomia, moda ed arte, come spiegano i due responsabili dell’evento “London Jewelers celebrates Italy” Sherry Mesh e Jeremy Waxman: “L’America, ama l’Italia, l’Italia della creatività, dell’artigianato, dell’eccellenza, capace di incantare un pubblico internazionale; per questo abbiamo voluto rendergli omaggio con una vetrina d’eccellenza ”.

Sei le etichette toscane degustate dai newyorkesi

A essere serviti agli ospiti sono stati i vini toscani di sei etichette partecipanti: Fattoi – Brunello di Montalcino Docg, Mantellassi – Mentore Morellino di Scansano Docg, Poggio Nibbiale – Tommaso Igt Toscana, Tenuta degli Dei – Cavalli Igt toscana, Pianirossi – Solus Igt Toscana, Fattoria Petriolo – Governo all’uso della Toscana Igt Toscana, Carratelli Wine – Radicato Prosecco Doc Extra dry, Carratelli Wine Radicato Rosè italian Sparkling, questi ultimi scelti anche dall’esclusiva cena di Bulgari per i top clients newyorkesi.

L’esperto Alessandro Bocci ha accompagnato gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso la Toscana dei vini, dal Chianti, alla terra del Brunello, dalla costa del Bolgheri alla Maremma del Morellino di Scansano.

La famiglia Udell

Riuscito il connubio vino gioielli

“Il connubio vino-gioielli dell’evento ‘London Jewelers celebrates Italy’ – aggiunge Matteo Cichero, Art Director della Carratelli Holding – è servito ad attrarre una clientela che sa apprezzare il Made in Italy e la qualità impareggiabile dei prodotti che raccontano tradizioni, storia, bellezza, attenzione al dettaglio. Questa è stata l’occasione per presentare il vino toscano, come uno dei più preziosi gioielli, ambasciatore dell’Italia che sa far sognare il mondo intero“.

“Attraverso i prodotti di qualità delle nostre piccole e medie imprese abbiamo potuto promuovere direttamente a una clientela di alto livello la tradizione del vino toscano che, non serve dirlo, ha riscosso grande successo – spiega Gabriele Carratelli, presidente della Carratelli Wine – Un successo che ci incoraggia a continuare su questa strada e alla ripartenza dopo la crisi causata dalla pandemia. Visto il successo ottenuto ad inizio del prossimo anno organizzeremo altri eventi tra New York e Miami per far degustare i prodotti dell’eccellenza vitivinicola toscana e non solo”.