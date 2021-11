Spacciavano hashish, marijuana, cocaina e la cosiddetta “purple drank“, ovvero un mix formato da sciroppo per la tosse a base di codeina e di una bibita gassata (spesso accompagnate da una buona dose di alcol), quest’ultima da qualche anno diventata nuova frontiera dello sballo tra i giovanissimi.

Una violenta banda di giovanissimi di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è stata sgominata da un’operazione dei Carabinieri: la droga e i flaconi di purple drank sono stati sequestrati, mentre 11 giovanissimi sono indagati, di cui 6 sottoposti a misure cautelari.

Secondo quanto appurato nel corso delle indagini la gang vendeva droga ai coetanei e nel caso in cui gli acquirenti non riuscissero a pagare la sostanza stupefacente venivano messi in atto ritorsioni di spropositata violenza : i malcapitati venivano picchiati selvaggiamente e in alcuni casi anche rapinati.

La cosiddetta “purple drank“

Ritrovati alcuni video che mostrano i pestaggi e il consumo di droga

A comprovare gli atti violenti dei giovani sono stati rinvenuti sui loro cellulari e sui social numerosi i video che ritraggono gli indagati mentre preparano e assumono droga. Altre immagini sono state pubblicate dalle stesse vittime dei violenti pestaggi in cui si vedono i loro volti tumefatti.

Altre perquisizioni sono ancora in corso, alla ricerca di altra droga e dell’arma che sarebbe stata utilizzata dal ‘capo’ della banda, in alcuni casi, per minacciare e rapinare chi non pagava.