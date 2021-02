Gli italiani sono esausti dei continui cambi di colore a cui settimanalmente rischiano di essere sottoposte le Regioni, settimana scorsa il Piemonte aveva ‘scampato’ la zona Arancione per un soffio, con il nuovo Dpcm in arrivo le possibilità di restare in zona Gialla sono praticamente nulle, la bozza che dovrebbe essere diffusa oggi annuncia il passaggio a zona arancione.

A preoccupare continuano ad essere le varianti del virus, la più contagiosa sembra essere quella Inglese. I focolai causati dalle varianti hanno provocato un pò ovunque un innalzamento dell’Rt , ragion per cui a rischio ‘cambio colore’ e di conseguenza nuove restrizioni per gli esercenti vi sarebbero almeno 8 Regioni. Vediamo i dettagli al 26 febbraio.

Nuovo DPCM Draghi: nessuna riapertura, anzi nuove restrizioni

Nessuna apertura per quanto riguarda piscine, palestre e ristoranti di sera per le regioni in fascia gialla, o a pranzo per quelli in zona arancione, anzi la stretta va intensificata, a non lasciare adito ai dubbi il Ministro della Salute Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, eventualmente se ne riparlerà il 6 aprile.

Purtroppo molte regioni hanno visto aumentare l’indice Rt sopra l’1, soglia critica che conduce in automatico al passaggio dalla zona gialla a quella arancione, ed il Piemonte, come ha preannunciato Cirio si trova in questa situazione: “Rt 1.03, si torna in arancione”.

Lombardia e il Lazio sono in bilico si attende di comprendere cosa si deciderò dalle ‘analisi della cabina di regia’. Bologna nel mentre da domani entra già in fascia arancione scuro, ossia le scuole chiuderanno a partire da lunedì.

Nuovi colori delle Regioni: sei in arancione e due rosso

La cartina geografica potrebbe cambiare nuovamente colore, Piemonte, Lazio, Lombardia, Puglia, Marche e Basilicata sarebbero destinate a colorarsi di arancione, l’indice Rt é già poco sopra l’uno per alcune e per altre al limite, ma si potrebbe seguire la linea della prudenza. Pare infatti che questa variante del virus abbia un alto indice di contagiosità e colpisca soprattutto i giovani, ecco perché una valutazione seria, specie sul Piemonte, potrebbe avvenire nelle prossime ore relativamente alle scuole.

In zona rossa si ritroverebbero invece Campania ed Emilia Romagna, con chiaramente tutte le conseguenze per gli esercenti. La Liguria dalla sua, anticipa Toti, ha un indice Rt a 0.94 dunque confida di tornare in zona Gialla. Insomma non resta che attendere le prossime ore, per comprendere con certezza cosa accadrà.