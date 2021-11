La Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale e della comunità internazionale sulla questione palestinese e sulla situazione drammatica presente nella Striscia di Gaza, territorio sconvolto da un conflitto che dura da più di settanta anni. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1977, per ricordare la risoluzione adottata il 29 novembre 1947 dall’Assemblea Generale dell’ONU, di fatto sancì la partizione della Palestina in due Stati indipendenti: da una parte quello ebraico e dall’altro quello arabo.

I continui scontri tra le due parti, avvenuti nel corso dei decenni, hanno provocato migliaia di vittime su entrambi i fronti provocando inevitabilmente un enorme numero di sfollati palestinesi. Quest’ultimo dato è destinato ad aumentare a causa della progressiva costruzione di nuovi insediamenti da parte dello Stato di Israele oltre i confini stabiliti dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Tali insediamenti costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale e impediscono l’attuazione di uno Stato palestinese indipendente fondato sulle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza inasprendo i già tesi rapporti tra le parti.

Il Covid nei territori della striscia di Gaza

La situazione più drammatica è vissuta sulla Striscia di Gaza: i periodici raid aerei, gli scontri terresti, l’assenza di servizi igienico sanitari, le continue interruzioni di corrente elettrica e la non garanzia di accesso all’acqua e alle cure primarie rendono la vita di coloro che risiedono in questi territori insostenibile. A questi gravi problemi se ne aggiunge oggi un altro, il Covid-19, virus che non conosce confini.

Nei territori della Striscia di Gaza e nei campi profughi palestinesi allestiti nella zona l’applicazione e il rispetto delle misure anti-Covid individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità volte a limitare il propagarsi di questo pericoloso agente patogeno è materialmente impossibile.

Agire subito per evitare una strage annunciata

Nonostante le misure intraprese dalla quasi totalità dei governi mondiali e dallo stesso Stato di Israele, Paese pioniere nell’immunizzazione, l’epidemia ha provocato e provoca tutt’ora la morte di milioni di persone. Il questi luoghi il Covid potrebbe causare una vera e propria strage di esseri umani.

L’auspicio è che l’intervento immediato della comunità internazionale possa velocizzare l’attuazione di concrete politiche di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e la creazione di condizioni che permettano il raggiungimento di una pace duratura. Misure, a detta dei maggiori esperti di politica internazionale, ritenute necessarie e da realizzare in tempi brevi.