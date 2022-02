Omicidio nell’Oristanese: anziano malmenato e ucciso in casa

Un uomo di 78 anni, Tonino Porcu, è stato ucciso nella sua casa a Ghilarza, comune in provincia di Oristano. A ritrovare l’anziano morto, nella tarda serata di martedì, la colf insieme ad un nipote della vittima: la famiglia e la signora delle pulizie erano preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con il 78enne.

Come riportano i media locali la vittima, ex allevatore in pensione, viveva da solo ed era molto conosciuto in paese. Secondo quanto emerge l’uomo è stato trovato con il viso tumefatto e il corpo ricoperto di sangue.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che hanno ritenuto opportuno far intervenire sul luogo del delitto gli specialisti del Ris. La casa è stata trovata a soqquadro e l’ipotesi degli inquirenti è che possa trattarsi di una rapina finita male.

Sul posto oltre la scientifica, presenti anche il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo. A terra sarebbero stati ritrovati dei capelli lunghi. Gli inquirenti non escludono anche la pista del regolamento di conti, dato che la vittima in passato viveva in un’altra casa che è stata incendiata. Ora è caccia ai malviventi.