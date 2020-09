Omicidio Willy: indagine patrimoniale sui fratelli Bianchi, tra bella vita e reddito di cittadinanza

Sono giorni che su giornali e trasmissioni televisive si analizza lo stile di vita dei fratelli Bianchi, due delle quattro persone accusate di aver preso parte al pestaggio che nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso ha causato la morte di Willy Montero Duarte, il giovane 21enne italiano di origini capoverdiane.

Sui social sono numerose le immagini che immortalano Gabriele e Marco fare sfoggio di vestiti e accessori di lusso, collane, anelli e orologi d’oro, scooter, moto, Suv, costosissime bottiglie di champagne, viaggi in alberghi a cinque stelle ed escursioni a bordo di yacht. Circostanze che hanno destato le attenzioni degli inquirenti che stanno scavando a fondo nella vita della famiglia Bianchi e che a quanto pare hanno scoperto che i due usufruiscono del reddito di cittadinanza. Stesso discorso per gli altri due indagati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, anche loro percepiscono il reddito.

Ad effettuare le domande per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, come previsto dalla normativa, sono stati i vari capi famiglia i quali hanno inserito i loro figli, tutti al di sotto dei 24 anni e senza reddito, come familiari a carico. Una mossa che potrebbe aver fatto lievitare l’assegno mensile di oltre cinquecento euro a figlio a carico: nel caso specifico della famiglia Bianchi la cifra mensile erogata sarebbe aumentata di oltre mille euro.

Per i quattro arrestati è già stata aperta l’indagine patrimoniale che potrebbe però allargarsi anche ai genitori visto che le dichiarazioni mendaci sono punite a norma di legge.

Carlo Saccomando