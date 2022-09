Parlamento Ue, Von der Leyen: “Sanzioni alla Russia rimarranno”

“La solidarietà dell’Europa nei confronti dell’Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l’ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi”. È quanto ha affermato questa mattina al Parlamento Ue Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione.

Per l’occasione a Strasburgo è presente anche la moglie di Volodymyr Zelensky, Olena Zalenska. “Voglio essere molto chiara: le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza“, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.

Autocrazia vs democrazia: “Putin fallirà e l’Europa prevarrà”

Secondo von der Leyen quella portata avanti dalla Russia per oltre 200 giorni è una guerra “alla nostra energia, alla nostra economia, ai nostri valori e al nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro democrazia“. Ma è convinta che con il coraggio e la solidarietà di tutta l’Unione europea “Putin fallirà e l’Europa prevarrà“.

“Porteremo l’Ucraina nella nostra area europea di free roaming – ha aggiunto -. Le nostre corsie di solidarietà sono un grande successo. Sulla base di tutto ciò, la Commissione collaborerà con l’Ucraina per garantire un accesso senza soluzione di continuità al mercato unico. E viceversa. Il nostro mercato unico è una delle più grandi storie di successo dell’Europa. È ora di renderlo un successo anche per i nostri amici ucraini. È per questo che oggi mi reco a Kiev, per discuterne in dettaglio con il presidente Zelensky“.

Tracciato il percorso per l’indipendenza dell’Ue dall’importazione di idrocarburi dalla Russia

La presidente dell’esecutivo europeo si è inoltre rivolta agli europarlamentari per illustrare un ampio pacchetto di nuove iniziative finalizzate a creare strumenti con cui affrontare le crisi in atto e traghettare l’Ue verso la transizione energetica, accelerando nello stesso tempo il processo che porterà all’indipendenza dalle importazioni di idrocarburi dalla Russia.

Revisione della direttiva sui ritardi di pagamento delle aziende

La Commissione europea presenterà “un pacchetto di aiuti per le Pmi” che “comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa (Befit)“, ha specificato von der Leyen, annunciando anche la revisione della direttiva sui ritardi di pagamento. “Semplicemente non è giusto che 1 fallimento su 4 sia dovuto a fatture non pagate in tempo”, ha sottolineato, indicando che “per milioni di aziende familiari, questa sarà un’ancora di salvezza in acque agitate“.

Nel discorso alla plenaria dell’Eurocamera, von der Leyen ha inoltre affermato che “gli Stati membri dovrebbero avere maggiore flessibilità sui loro percorsi di riduzione del debito“. “Ma – ha aggiunto – ci dovrebbe essere una maggiore responsabilità sul rispetto di ciò che abbiamo concordato”.